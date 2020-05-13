【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒２億人幣，買美團騰訊沽新地中移動

《經濟通通訊社１３日專訊》內地ＰＰＩ創逾四年最低，Ａ股表現受壓，加上市場關注環球
會否出現第二波疫情爆發，港股連彈兩日後，今早重拾弱勢，恆指低開２４４點，甫開跌幅曾縮
至１９１點，見２４４１１點全日高，不過內地上月ＰＰＩ遜預期，拖累恆指曾急吐４６５點，
見２４１３６點全日低，稍穿１０天線（約２４２１７點）、２０天線（約２４１６３點）和
５０天線（約２４１６２點）匯聚區後喘穩。午後美股三大指數期貨跌幅大為收窄，加上國際油
價於亞洲時段靠穩，港股亦跟隨收窄升幅，最終恆指收報２４２４５點，跌３５６點或１﹒４％
。
按額度計算，北水全日淨流入２８﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團點評
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、微創醫療（００８５３）；淨賣出最多的依次是新
鴻基地產（０００１６）、中國移動（００９４１）、中國人壽（０２６２８）。
主板成交９７０﹒４９億元減少６﹒４％。其中港股通成交１５５﹒７億元，佔總成交
１６％。
＊地產收租股受壓，新地遭北水拋棄＊
恆指公司諮詢是否將同股不同權（ＷＶＲ）和第二上市公司，納入在恆指及國指之內，總結
將於下周一（１８日）公佈。美團在今次季檢「染藍」無望，仍然升２﹒１％報１１２元，北水
淨買入１﹒５億元。
騰訊明日公布首季業績，昨日（１２日）股價轉弱，收市報４３１元，跌０﹒９％，北水淨
買入１﹒５億元。微創醫療午後大爆發，逆市升１０﹒２２％報２０﹒５元，北水淨買入
１﹒４億元。
新地失守１００元關，跌２﹒８４％報９９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
美團點評 （０３６９０） １﹒５５
騰訊控股 （００７００） １﹒５３
微創醫療 （００８５３） １﹒４１
平安好醫生 （０１８３３） １﹒２０
小米集團 （０１８１０） １﹒１２
淨沽出最多港股：
新鴻基地產 （０００１６） －３﹒１２
中國移動 （００９４１） －２﹒９０
中國人壽 （０２６２８） －１﹒２６
融創中國 （０１９１８） －０﹒２２
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（ｃａ）
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