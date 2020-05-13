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13/05/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒２億人幣，買美團騰訊沽新地中移動

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地ＰＰＩ創逾四年最低，Ａ股表現受壓，加上市場關注環球
會否出現第二波疫情爆發，港股連彈兩日後，今早重拾弱勢，恆指低開２４４點，甫開跌幅曾縮
至１９１點，見２４４１１點全日高，不過內地上月ＰＰＩ遜預期，拖累恆指曾急吐４６５點，
見２４１３６點全日低，稍穿１０天線（約２４２１７點）、２０天線（約２４１６３點）和
５０天線（約２４１６２點）匯聚區後喘穩。午後美股三大指數期貨跌幅大為收窄，加上國際油
價於亞洲時段靠穩，港股亦跟隨收窄升幅，最終恆指收報２４２４５點，跌３５６點或１﹒４％

　　按額度計算，北水全日淨流入２８﹒２億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團點評
（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、微創醫療（００８５３）；淨賣出最多的依次是新
鴻基地產（０００１６）、中國移動（００９４１）、中國人壽（０２６２８）。
　　主板成交９７０﹒４９億元減少６﹒４％。其中港股通成交１５５﹒７億元，佔總成交
１６％。

＊地產收租股受壓，新地遭北水拋棄＊

　　恆指公司諮詢是否將同股不同權（ＷＶＲ）和第二上市公司，納入在恆指及國指之內，總結
將於下周一（１８日）公佈。美團在今次季檢「染藍」無望，仍然升２﹒１％報１１２元，北水
淨買入１﹒５億元。
　　騰訊明日公布首季業績，昨日（１２日）股價轉弱，收市報４３１元，跌０﹒９％，北水淨
買入１﹒５億元。微創醫療午後大爆發，逆市升１０﹒２２％報２０﹒５元，北水淨買入
１﹒４億元。
　　新地失守１００元關，跌２﹒８４％報９９﹒３元，北水淨賣出３﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒５５
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　　１﹒５３
　　微創醫療　　　　（００８５３）　　　　　　１﹒４１
　　平安好醫生　　　（０１８３３）　　　　　　１﹒２０
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒１２

　　淨沽出最多港股：
　　新鴻基地產　　　（０００１６）　　　　　－３﹒１２
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－２﹒９０
　　中國人壽　　　　（０２６２８）　　　　　－１﹒２６
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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