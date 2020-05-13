《日入而息》騰訊首季多賺６％勝預期，啟德商業地未達底價流標

《今天重點》﹡騰訊（００７００）首季純利升６％至２８８﹒９６億元人民幣，勝預期；

騰訊首季非國際財務報告準則盈利按年升２９％；騰訊首季社交網絡收入升

２３％，網絡廣告升３２％；騰訊首季智能手機遊戲收入升６４％至近

３４８億元人民幣

﹡銀娛首季淨收益按年跌６１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ大跌９３％

﹡長建（０１０３８）任何地區都有機會投資，油價大跌對油管資產沒有影響

；股息分派視乎業務及盈利增長，私有化問題由母公司回應

﹡地政總署指啟德第２Ａ區商業地未達底價而流標

﹡國泰港龍ＣＥＯ表示明白傳言添憂慮，適時公布革新措施；報道指若國泰

（００２９３）需現金注資，股東卡塔爾航空將提供支持



《即日市況》﹡觀望中美關係發展，港股全日反覆跌６５點報２４１８０點穿十天線



《深滬股市》﹡滬指跌轉升０﹒２２％收市二千九前止步，消費股猛漲



《美元匯價》﹡美元續整固，小心非美貨幣下行風險；歐元最新報１﹒０８６２╱６５，日

圓最新報１０６﹒９９╱１０７﹒０２



《公司業績》﹡騰訊（００７００）首季純利升６％至２８８﹒９６億元人民幣，勝預期；

騰訊首季非國際財務報告準則盈利按年升２９％；騰訊首季社交網絡收入升

２３％，網絡廣告升３２％；騰訊首季智能手機遊戲收入升６４％至近

３４８億元人民幣

﹡陽光油砂（０２０１２）首季虧損淨額收窄至１５１０萬加元，不派息

﹡正大企業（０３８３９）首季純利下跌四成三至３２２萬美元

﹡光大證券（０６１７８）４月淨利５﹒３８億元人民幣，按年升５﹒３倍

﹡東曜藥業（０１８７５）首季淨虧損５８３７萬元人民幣

﹡越南製造加工出口（００４２２）首季虧損收窄至３０５萬美元

﹡銀娛（０００２７）首季淨收益按年跌６１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ大跌

９３％

﹡統一企業中國（００２２０）首季純利按年升１１﹒４２％



《公司資訊》﹡ＡＳＭ（００５２２）李偉光獲委任為名譽行政總裁

﹡人保財險否認關停助貸險業務，疫情造成的影響可控

﹡力世紀（００８６０）與ＲＯＨＭ成功研發新一代８００Ｖ碳化矽雙逆變器

﹡大新銀行下周一起全線分行恢復正常運作

﹡成都高速（０１７８５）簽訂改造公路合同涉３﹒８３億元人民幣

﹡內地玩具零售商泡泡瑪特在港上市，集資２至３億美元

﹡宏利表示疫情對僱主強積金供款率有輕微影響，擬年底推強積金新產品；港

人預期退休儲備達３９７萬元，現欠有定期穩定收益方案

﹡長建（０１０３８）任何地區都有機會投資，油價大跌對油管資產沒有影響

；股息分派視乎業務及盈利增長，私有化問題由母公司回應

﹡阿里雲計算有限公司經營範圍變更，新增第二類醫療器械銷售

﹡星展促成寶鋼及力拓於區塊鏈平台完成首宗跨境人幣數碼化交易

﹡國泰港龍ＣＥＯ表示明白傳言添憂慮，適時公布革新措施；報道指若國泰

（００２９３）需現金注資，股東卡塔爾航空將提供支持

﹡匯豐表示ＰａｙＭｅ現已開放予年滿１６歲用戶

﹡綠葉製藥（０２１８６）予Ｍｏｋｓｈａ ８抗抑鬱藥物巴西及墨西哥獨家

推廣權

﹡翰森製藥（０３６９２）旗下新藥獲藥監局允許臨床試驗

﹡瀚華金控（０３９０３）上交所對非執董涂建華作關注，因未對披露信息嚴

格管理

﹡新地（０００１６）Ｗｅｔｌａｎｄ２期推１４０伙，售價４８３萬起

﹡中國旭陽集團（０１９０７）氫能源產品首階段升級將在年中完成

﹡佳源國際（０２７６８）４月合同銷售額按年上升３０％

﹡金侖控股（０１７８３）主席陳金棠接獲傳訊令狀

﹡盛業資本（０６０６９）出售兩筆應收帳款，共涉資６８５０萬元人民幣

﹡衍生集團（０６８９３）雲浮市廠房將於６月開始生產自有品牌保健食品

﹡中國能源建設（０３９９６）與郵儲銀行（０１６５８）建立戰略合作關係

﹡國藝娛樂（０８２２８）影視城及度假酒店周末起恢復營業

﹡光大綠色環保（０１２５７）簽署江蘇常州天馬集團及周邊污染場地修復項

目



《國企紅籌》﹡中交建（０１８００）附屬擬成立基建項目公司，涉資５億元

﹡中信証券（０６０３０）沒有就美國加大限制中國半導體產業消息進行闢謠

﹡深高速（００５４８）合作投資比孟項目，涉資１０億元人民幣



《神州民企》﹡騰訊雲加碼新基建，擬新增多個容納百萬服務器的數據中心集群

﹡中升（００８８１）擬發５年期４５﹒６億元零票息換股債



《中國要聞》﹡北京２０日至２８日禁飛「低慢小」航空器

﹡據報中證監首任發言人鄧舸出任國信證券黨委副書記

﹡上海５月以來網絡零售額逾４００億元，線下全面回暖

﹡全國未成年網民１﹒７５億，三成小網民學齡前就上網

﹡國家林草局與鐵塔合作，打造「天空地」減災監測體系

﹡蛋白飲料當奶粉賣，湖南郴州多名幼兒患佝僂病；「假奶粉」廠商回應表示

依法生產，報告證明無誇大宣傳

﹡人行表示引導金融機構加快數字化轉型，加強數字監管；人行上海表示全球

鐵礦石三巨頭進口貿易均已以人幣結算

﹡美國農業部表示今明兩年中國對美國大豆進口量將創紀錄

﹡民航局表示４月飛行近２１萬班，日均同比降５６﹒９％；客運航班恢復量

不到六成，積極開展客機載貨

﹡證券帳戶監管疑致Ｂ股崩，券商：替親友炒股未必違規

﹡廣東率先成功發行國家再提前下達新增專項債券

﹡ＭＳＣＩ表示疫情期Ａ股與外圍股市呈現低相關性；ＭＳＣＩ納４５股入中

國Ａ股指數，廣汽等３４股剔除

﹡人行逆回購二十九連停，續零投放零回籠

﹡深圳出台文件支持社會力量參與「雙區」建設

﹡華為Ａｔｌａｓ以第一份額中標中移動ＡＩ服務器集採；華為難尋谷歌應用

替代品，海外智能手機出貨量降幅大

﹡中聯通表示對ＦＣＣ限制感驚訝，美國子公司獨立運營

﹡經濟學人智庫表示跨國企業供應鏈將分散，減少依賴中國

﹡澳洲要求與中國貿易談判，不會停止推動新冠疫情調查

﹡機構料內地４月工業增速有望轉正，投資零售降幅收窄

﹡阿里推出雲遊歐洲活動，明日網絡直播凡爾賽宮最矚目

﹡報告指上市房企「增收不增利」，總資產增長放緩

﹡外交部表示美國肆意以安全為由阻投資，終損投資者利益；中國正與加拿大

開展疫苗研發合作

﹡中消協表示盡快將智能快件箱服務納入公共消費範疇



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０９３８﹒２７點



《其他消息》﹡田北辰稱政府應公開譴責前路政署署長鍾錦華

﹡陳帆稱政府內部會檢視誰人應負責，將加強與港鐵溝通

﹡潘焯鴻稱獨立調查委員會報告不全面，擬提司法覆核

﹡金管局澄清「德美利基金」並非受監管認可機構；金管局美元流動資金安排

第二次投標申請額為１億美元

﹡港鐵香港站工人由高處墮下不治

﹡勞工處高度關注港鐵香港站工人高處墮下意外，並發暫時停工通知書

﹡運房局表示上年度房委會收回近萬個公屋單位，五年最多

﹡調查指逾半港人睇淡樓價，疫市下入市意欲創九季新高

﹡深股通額度全日用７﹒４億元；滬股通額度全日用６﹒６億元，陸股通淨流

出２億元

﹡本港４月份二手夾屋買賣登記錄１６宗，創五個月新高

﹡ＭＳＣＩ小型港指納入港視、置富產業等，剔思捷等

﹡ＭＳＣＩ中國小型股指納入九毛九等，剔出宏華等

﹡渣打馬拉松明年１月２４日舉行，今年參賽者獲留位

﹡中原調低安達臣道首置盤估值１９％至７０﹒８億元



《新冠肺炎》﹡本港今日新增三宗確診個案，兩宗本地、一宗輸入病例

﹡吉林舒蘭聚集疫情傳染鏈延至２２人，吉林市封城；吉林市全面實行封閉管

理，客運及旅遊包車停運；吉林火車站無限期暫停辦理始發及經由乘車業務

；舒蘭傳染源仍成謎，監管籲中高風險地區影院暫緩重開

﹡武漢東西湖三民小區全封閉，周邊７萬人接受核酸檢測

﹡國家將增派專家組赴吉林開展工作，指導流調溯源

﹡文旅部表示娛樂、演出場所等應嚴格執行預約限流措施

﹡美傳染病研究所長表示過早解封或致再爆疫情礙經濟重啟

﹡施羅德表示疫情令使用即棄塑膠產品增加，減塑進程倒退

﹡香港獨立非執董協會倡豁免執董及獨立非執董強制檢疫

﹡梨木樹邨婦人初步確診，何栢良稱可安排大樓居民檢測

﹡楊潤雄稱分階段復課時間表暫時維持不變

﹡橙天嘉禾表示戲院重開「見步行步」，投資發展趨謹慎

﹡百達表示重大風險仍然存在，繼續低配股票

﹡領航表示經濟大衰退，推動社會和消費者行為轉變

﹡食衞局徐德義稱暫時毋須恢復３月底時較嚴格防疫措施

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