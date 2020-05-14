《日出而作》道指挫逾五百點，騰訊ＡＤＲ飆，沛嘉超購１１８３倍

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３２４７﹒９７ 跌５１６﹒８１點╱２﹒１７％

標普５００ ２８２０﹒００ 跌 ５０﹒１２點╱１﹒７５％

納斯達克 ８８６３﹒１７ 跌１３９﹒３８點╱１﹒５５％

倫敦富時１００ ５９０４﹒０５ 跌 ９０﹒７２點╱１﹒５１％

法蘭克福ＤＡＸ １０５４２﹒６６ 跌２７６﹒８４點╱２﹒５６％

巴黎ＣＡＣ４０ ４３４４﹒９５ 跌１２７﹒５５點╱２﹒８５％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒００，歐元兌美元１﹒０８２０



《最新資訊》﹡沛嘉醫療公開超購逾１１８３倍，一手中籤８﹒５％

﹡建業新生活超購１４１倍，中間偏上定價６﹒８５元

﹡開拓藥業（０９９３９）錄１７１億孖展，超購９１倍

﹡上月非農就業職位向上修正為減少２０５３﹒７萬個

﹡美國上月最終需求ＰＰＩ按月跌１﹒３％，遜預期

﹡特朗普表示繼續希望儲局實施負利率，鮑威爾表現有改善

﹡鮑威爾表示儲局未考慮實施負利率，經濟增長恐長期疲弱

﹡中信銀行前行長孫德順遭山東檢方起訴受賄罪

﹡批科創板封閉式基金產品上報，分析料科創板投資增多

﹡鮑威爾指經濟將長期保持疲弱，美股續跌約２％

﹡鮑威爾表明拒絕實施負利率，美元上漲

﹡領智金融（０８１６３）預計首季純利約５００萬元

﹡中國創意數碼首三季虧損收窄至少於２億元

﹡利駿（０８３６０）料首季虧損擴大約３０％至３５％

﹡沙特與俄羅斯發表聯合聲明，強調致力合作穩定油市

﹡油組再大幅下調今年全球石油需求預測，惟減產見成效

﹡鄧家彪以大局為重，或不出戰今屆立會

﹡康宏高層不會有人反對曹貴子建議

﹡深交所指「無感」中推進改革，持續增強改革獲得感

﹡美國聯邦退休金正式宣布無限期暫停投資中資股

﹡特朗普延長限制美企採購華為、中興設備禁令一年

﹡全國昨新增３宗本土確診，包括遼寧２宗吉林１宗

﹡政府批出２０生產線名額，月供應口罩３３８５萬個

﹡美國正式指控中國黑客試圖竊取疫情研究資料

﹡卜蜂國際（０００４３）首季純利升逾２倍，派特別息０﹒８港仙

﹡中國藝術金融（０１５７２）股東所持逾５９％抵押股權遭接管

﹡內地法院對中滔環保旗下兩公司共罰款８０萬元人幣涉污染環境

﹡未來世界金融（００５７２）售中達（００１３９），料蝕１０００萬元

﹡泛海酒店（００２９２）１﹒６億元購中國恆大（０３３３３）票據

﹡金斯瑞（０１５４８）建議分拆傳奇生物在納斯達克上市，尚未定價

﹡長城一帶一路（００５２４）５０００萬元人幣售烏蘇絲路小鎮股權

﹡信星集團（０１１７０）出租珠海市工業物業

﹡信達生物（０１８０１）ＯＲＩＥＮＴ－２研究達到其主要研究終點

﹡益華（０２２１３）訂備忘擬發６０％新股予古潤金，申請今早復牌

﹡華潤電力（００８３６）４月售電量同比減少５％

﹡雄岸科技（０１６４７）與中信集團訂口罩生產管理服務協議

﹡匯控（００００５）據報３月金市動盪單日虧損２億美元，倫敦股價跌逾

１％

﹡賢能集團（０１７３０）中期純利升１３％，派息０﹒２５坡仙



《國企紅籌》﹡世紀金花（００１６２）尋授權售金花企業Ａ股涉最少１﹒８億人幣

﹡新華人壽（０１３３６）首４個月保費收入升３３％



《神州民企》﹡新奧能源（０２６８８）今年售氣量增長料可達標



《中國要聞》﹡母嬰店售「假奶粉」風波，市監總局稱將徹查及重罰

﹡「數字化轉型夥伴行動」啟動，阿里等１４５企業參與

﹡工信部發布加快工業大數據產業發展，突破關鍵共性技術

﹡北京修訂積分落戶政策，優化精簡指標

﹡習近平與文在寅通電話：加強疫苗研發，爭取年內訪韓

﹡李克強通過視頻電話網絡等，創新聽取代表意見方式

﹡李克強要求把「六保」作「六穩」著力點，穩經濟基本盤

