【股王績後】野村：騰訊首季業績勝預期，升目標至５３１元

《經濟通通訊社１４日專訊》野村發表研究報告指，騰訊（００７００）今年首季業績勝市

場預期，主要受強勁社交廣告及手遊業務表現帶動，致騰訊整體收入按年升２６％及

ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股盈利按年升２９％，較市場預估分別高出７％及１０％。野村維持其「買

入」投資評級，目標價上調６﹒２％至５３１元。

野村表示，騰訊本地遊戲上線時間達新冠肺炎疫情前的水平，認為其手遊收入強勁的勢頭會

維持一段較長的時間。野村指，騰訊第一季度產生強勁的遞延現金收入，而海外遊戲收入因大規

模封城增加，加上新遊戲將推出，該行料全年整體網上遊戲收入按年升３１％。

野村又指，騰訊的社交廣告有較多元化的廣告客戶，相信能在行業困難的環境中保持彈性，

而大多數廣告客戶基於微信無與倫比的覆蓋率，仍視其為高級營銷渠道。該行料，全年廣告收入

按年升２３％，當中受社交廣告３４％增長帶動，增幅較同業多。

野村基於騰訊強化穩健業務前景，上調其２０２０年收入及每股盈利預測２％。（ｊｏ）



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