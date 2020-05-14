【股王績後】高盛升騰訊目標５％至５２０元，疫情令遊戲業務擴展

《經濟通通訊社１４日專訊》高盛發表研究報告指，騰訊（００７００）今年首季業績好過

預期，總收入按年增長２６％至１０８１億元人民幣，均好過該行及市場預期。營業利潤較該行

預期高１７％，非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）每股盈利按年升２９％至２﹒８２元人民

幣，較市場原先預期高１３％。該行上調集團目標價５﹒２６％，由原來的４９４元升至５２０

元，評級維持「買入」。

高盛表示，集團首季手遊及網絡遊戲收入分別按年增長６４％及下跌１５％，相信新型冠狀

病毒肺炎疫情令遊戲業務在全球範圍內擴展，因為用戶花費的時間持續轉移至線上。同時，隨著

騰訊期望通過國際的開發商等共同開發全球流行的遊戲，去進一步擴大集團的國際影響力，高盛

認為，集團已轉變成為一個全面的全球娛樂平台。

該行又指，考慮到集團首季業績好過預期，加上網絡遊戲及廣告業務前景樂觀，因此上調

２０２０年至２０２２年的收入預測２％，並將２０２０年至２０２２年的ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每

股盈利預測上調２％。（ｓｋ）



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