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14/05/2020 11:47

【股王績後】高盛升騰訊目標５％至５２０元，疫情令遊戲業務擴展

　　《經濟通通訊社１４日專訊》高盛發表研究報告指，騰訊（００７００）今年首季業績好過
預期，總收入按年增長２６％至１０８１億元人民幣，均好過該行及市場預期。營業利潤較該行
預期高１７％，非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）每股盈利按年升２９％至２﹒８２元人民
幣，較市場原先預期高１３％。該行上調集團目標價５﹒２６％，由原來的４９４元升至５２０
元，評級維持「買入」。
　　高盛表示，集團首季手遊及網絡遊戲收入分別按年增長６４％及下跌１５％，相信新型冠狀
病毒肺炎疫情令遊戲業務在全球範圍內擴展，因為用戶花費的時間持續轉移至線上。同時，隨著
騰訊期望通過國際的開發商等共同開發全球流行的遊戲，去進一步擴大集團的國際影響力，高盛
認為，集團已轉變成為一個全面的全球娛樂平台。
　　該行又指，考慮到集團首季業績好過預期，加上網絡遊戲及廣告業務前景樂觀，因此上調
２０２０年至２０２２年的收入預測２％，並將２０２０年至２０２２年的ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每
股盈利預測上調２％。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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