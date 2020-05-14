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即市新聞

14/05/2020 11:14

【股王績後】匯證升騰訊目標價至５５９元，新遊戲將於夏季推出

　　《經濟通通訊社１４日專訊》匯證發表研究報告指，騰訊（００７００）首季業績強勁，其
穩健的遊戲和社交廣告業務抵銷了雲計算和支付業務方面的弱勢。該行維持其「買入」評級，將
目標價由５１１元上調９﹒３９％至５５９元。
　　該行指，新遊戲《地下城與勇士》手遊將於夏季推出，加上《王者榮耀》及《和平精英》兩
款遊戲，應可保持其發展勢頭，並足以抵銷其不利影響。該行將其２０２０－２２年預測非通用
會計準則淨收入上調２－４％。
　　該行指，在４月的最後一周，平均每日商業交易恢復到２０１９年末的水平，因此認為其金
融科技服務收入將在未來幾個季度加速增長。
　　廣告業務方面，該行指，隨著其社交廣告採用更好技術，同比增長４７％，為六個季度以來
新高；但媒體廣告仍然疲軟，按年跌１０％。該行續指，騰訊的社交廣告業務基於其多元化的廣
告客戶基礎，以及微信中的高投資回報率廣告資源，對此業務仍然保持樂觀。（ｃｗ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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