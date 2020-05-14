【股王績後】匯證升騰訊目標價至５５９元，新遊戲將於夏季推出

《經濟通通訊社１４日專訊》匯證發表研究報告指，騰訊（００７００）首季業績強勁，其

穩健的遊戲和社交廣告業務抵銷了雲計算和支付業務方面的弱勢。該行維持其「買入」評級，將

目標價由５１１元上調９﹒３９％至５５９元。

該行指，新遊戲《地下城與勇士》手遊將於夏季推出，加上《王者榮耀》及《和平精英》兩

款遊戲，應可保持其發展勢頭，並足以抵銷其不利影響。該行將其２０２０－２２年預測非通用

會計準則淨收入上調２－４％。

該行指，在４月的最後一周，平均每日商業交易恢復到２０１９年末的水平，因此認為其金

融科技服務收入將在未來幾個季度加速增長。

廣告業務方面，該行指，隨著其社交廣告採用更好技術，同比增長４７％，為六個季度以來

新高；但媒體廣告仍然疲軟，按年跌１０％。該行續指，騰訊的社交廣告業務基於其多元化的廣

告客戶基礎，以及微信中的高投資回報率廣告資源，對此業務仍然保持樂觀。（ｃｗ）



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