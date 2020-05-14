【股王績後】大和：料騰訊網遊表現持續強勁，升目標價至５１５元

《經濟通通訊社１４日專訊》大和發表研究報告表示，騰訊（００７００）首季在欠缺新遊

戲下，網絡遊戲收入仍按年大增６４％，證明重點遊戲項目的強勁變現能力，預期一些重磅遊戲

如《地下城與勇士》及《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於夏季發布，將有助帶動第二季網絡遊戲收入

按年增長３９％，預期網遊收入表現將持續強勁，該行將騰訊目標價由４３０元，上調至５１５

元，維持「買入」評級。

報告指，騰訊首季業績表現強勁，對其娛樂帝國的實力感到樂觀，而金融科技與商業服務

（ＦＢＳ）及廣告業務受線下活動中斷的影響，但收入及盈利的恢復力度較預期強，雖然線上廣

告及雲項目短期較波動，但相信小程序及企業軟件的流量激增，長遠將可推動由線下轉向線上的

行為，同時線下活動恢復，將有利社交廣告及金融科技業務維持上升趨勢。

該行並將騰訊每股盈利預測上調４－７％，以反映首季業務收入較預期強勁。（ｂｉ）



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