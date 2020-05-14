【企業盈警】利駿（０８３６０）料首季虧損擴大約３０％至３５％

《經濟通通訊社１４日專訊》利駿集團香港（０８３６０）公布，預期於截至２０２０年３

月３１日止將錄得較２０１９年同期公司擁有人應佔綜合虧損增加約３０％至３５％，而２０１

９年同期之綜合虧損２９０萬元。

預期本期內虧損主要由於與２０１９年同期相比，按公平值計入損益之金融資產之上市證券

的未變現淨額收益變為虧損；由於２０１９年新型冠狀病毒疾病的疫情及市場競爭激烈，集團業

務之整體毛利下降；及集團於２０１９年內借款增加而引致本期內財務成本增加。（ｆｚ）

