【企業盈喜】領智金融（０８１６３）預計首季純利約５００萬元

《經濟通通訊社１４日專訊》領智金融（０８１６３）公布，進一步公布預期截至２０２０

年３月３１日止三個月集團可能錄得純利約５００萬元。該公告預料將於今日或前後刊發。

領智金融日前公布，公司截至２０２０年３月３１日止之首季度業績中，預料錄得純利，而

去年同期則出現虧損。

錄得純利乃主要由於其他應收款項約９００萬港元的減值虧損撥回，及企業融資諮詢服務、

資產管理業務及企業諮詢業務產生純利所致。（ｆｚ）

