《盤後部署》港股或失守２３８００點，新經濟股憧憬鑊氣重

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股低收，聯儲主席鮑威爾表示經濟下行風險明顯，惟不

會實行負利率政策，亞洲股市普遍低走，恆指低開逾百點後跌幅擴大，騰訊（００７００）受業

績影響早點股價突破４４０元，惟隨後升幅無以為繼，拖累市場氣氛，另外重磅股友邦

（０１２９９）、匯控（００００５）同樣回吐１至２％，最終恆指收報２３８２９，跌３５０

點或跌１﹒４５％，主板成交１１８６﹒５４億元。國企指數報９６８７，跌１４８點或跌

１﹒５１％。

內地Ａ股隨外圍走弱，上證綜合指數報２８７０點，跌２７點或跌０﹒９６％；深證成份指

數報１０９６２，跌１１２點或跌１﹒０２％，兩市合共成交６１０１﹒１１億元人民幣。



＊黑田東彥指負利率是唯一選擇，土耳其或引發貨幣危機＊



日本央行行長黑田東彥表示，對於日本如何解決經濟危機，其中一個可行的政策是購買更多

債券，並進一步降低利率至零以下，考慮到目前當地疫情情況嚴重，該行將會採取寬送的貨幣政

策。另外，有傳日本政府將建立新機制「後償貸款」，用以救助受疫情影響的大中型機構，並對

其作出資本支援，其作用在於企業破產後，在債權償還次序上，將銀行的優先權放後處理，將其

他類型的貸款優先償還。

另一方面，土耳其在對抗新冠疫情時，已盡力對抗一場貨幣危機，並消耗了數十億美元的外

匯儲備來支撐里拉。但有經濟學家指出，考慮到流行病因素下，土耳其對外借款成本變得令人卻

步，最後情況就是實施資本管制，或者請求國際貨幣基金組職（ＩＭＦ）幫忙。目前里拉匯率於

上周跌至紀錄新低，至今比年初貶值約１５％。



＊港股或試２３２００喘定，暫淡倉為主＊



騰訊公布業績後，股價見高位４４７元隨即回吐，反映投資者獲利盤開始湧現，考慮到騰訊

在一個多月內從低位反彈了三成，不排除股價將會進一步失守，並拖累恆指走勢，港股有機會進

一步失守２３８００點位置，短線喘氣位可能在２３２００點水平，建議投資者本周仍以淡倉為

主。另外，恆生指數公司即將公布納新經濟股入指數之進程，市場期望會有好消息出現，相信短

炒新經濟亦可一戰。（ｕｌ）

