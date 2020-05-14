【貿易再戰】特朗普延長限制美企採購華為、中興設備禁令一年

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普周三（１３日）宣布將上年５月簽署的一項行
政令延長一年，該行政令宣布國家進入緊急狀態，並禁止美國企業使用構成國家安全風險的電信
設備，涉及華為、中興通訊（００７６３）等中國企業。
上述行政令基於《國際緊急經濟權力法案》賦予總統在應對威脅時，對商業活動進行監管。
（ａｌ）
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