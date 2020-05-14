【大熊來了】聯合國：全球次季商品貿易料暴減逾２５％

《經濟通通訊社１４日專訊》聯合國貿易和發展會議周三（１３日）預料，全球商品貿易下
滑幅度將創下２００９年全球金融危機以來最大，並且愈來愈悲觀。
會議料首季商品貿易按季下滑３％，次季料再跌２６﹒９％。與上年同期相比，上半年兩季
跌幅將分別為３﹒３％及２９％。
會議強調目前復甦形勢仍不明朗，並將取決於經濟能多快恢復正面增長，以及各經濟體對貿
易商品需求再次增長的速度。（ａｌ）
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