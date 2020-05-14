【貿易再戰】傳世貿總幹事阿澤維多計劃提早離職

《經濟通通訊社１４日專訊》據路透社引述消息人士報道，世界貿易組織（ＷＴＯ）總幹事

阿澤維多計劃於明年任期屆滿前離任，預計世貿４位副總幹事當中將有一位出任其職位，可能

人選分別是中國的易小准、美國的Ａｌａｎ Ｗｏｌｆｆ、德國的Ｋａｒｌ Ｂｒａｕｎｅｒ、

尼日利亞的Ｙｏｎｏｖ Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ａｇａｈ。（ａｌ）

