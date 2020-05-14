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14/05/2020 15:42

【全球放水】新西蘭公布新一輪支出計劃，涉資５００億新西蘭元

　　《經濟通通訊社１４日專訊》新西蘭今日公布新一輪預算，涉資創紀錄達５００億新西蘭元
，將用於幫助受疫情打擊的經濟復甦，但可能不足以阻止成千上萬人失業及企業倒閉，今次
主要涵蓋基礎設施、醫療保健、住房、延長工資補貼計劃。
　　財政部長羅伯遜表示新一輪預算是特別的安排，強調今次是政府有史以來最重要的財政
承諾。不過資金將在四年內分配使用，今年則獲分配約３００億新西蘭元。（ａｌ）

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