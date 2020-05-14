《午市前瞻》多方外圍負面因素夾擊，港股短線支持位２３５００點

《經濟通通訊社１４日專訊》美聯儲主席鮑威爾警告，疫情將導致經濟長期保持疲弱，隔晚

美股三大指數下滑約２％。另外，美國總統特朗普延長限制美企採購華為、中興設備禁令一年，

市場憂慮中美關係再度惡化。港股跟隨外圍低開１４２點報２４０３８點。騰訊（００７００）

季績勝預期，開市急漲一度抵銷部分大市跌幅，港股早段最高見２４０８１點跌９９點。惟之後

隨著騰訊升幅收窄，加上重磅股如匯控（００００５）急挫，以及本地地產股與內房股走低，拖

累港股反覆向下，最多瀉３９０點見２３７９０點兼失守２４０００點。午收前恆指跌幅略為收

窄，惟仍受制於兩萬四關口﹐半日收報２３９１２，跌２６７點或跌１﹒１１％，主板成交

６８３﹒８７億元。國企指數報９７１６，跌１１８點或跌１﹒２１％。

Ａ股方面，上證指數報２８８４，跌１３點或跌０﹒４７％，深成指數報１１０４５，跌

２８點或跌０﹒２６％，兩市成交３４７３﹒１１億元人民幣。

重磅股方面，騰訊首季多賺６％勝預期，揚１﹒６３％，報４３６﹒６元，領漲恆指成分股

；匯控據報３月因金價大幅波動期單日虧損約２億美元，股價跌１﹒１６％，報３８﹒４５元；

港交所（００３８８）下滑１﹒２６％，報２５１﹒４元；友邦（０１２９９）走低１﹒９７％

，報６７﹒２元；建行（００９３９）跌０﹒９８％，報６﹒０９元。



＊啟德地再流標，地產股向下＊



上周五截標的啟德２Ａ商業地流標，為去年１月以來第３幅流標的啟德商業地，反映發展商

對前景看法審慎。本地地產股全線向下，長實（０１１１３）跌２﹒０９％，報４６﹒９元；恆

地（０００１２）跌１﹒８１％，報２９﹒９元；新地（０００１６）走低１﹒５３％，報

９６﹒４５元；新世界（０００１７）跌１﹒３２％，報８﹒９４元；信置（０００８３）跌

２﹒６％，報１０﹒４８元；九置（０１９９７）跌２﹒７７％，報３１﹒６元。

內地媒體報道，湖南省爆發「假奶粉」事件，引發外界強烈關注，昨日急漲的奶製品股普遍

回吐。蒙牛乳業（０２３１９）滑１﹒８６％，報２８﹒９５元；澳優（０１７１７）軟

０﹒１２％，報１６﹒１２元；現代牧業（０１１１７）跌３﹒１９％，報０﹒９１元；中國飛

鶴（０６１８６）今早有大手上板，有傳為大摩私募基金折讓約一成配售，瀉８﹒０６％，報

１３﹒６８元。

國際航空運輸協會專家認為，客運量最早要到２０２３年才能恢復至去年水平，航空股走低

。東方航空（００６７０）挫３﹒２５％，報２﹒６８元；國航（００７５３）走低３﹒６％，

報４﹒８２元；南方航空（０１０５５）跌１﹒４９％，報３﹒３元；首都機場（００６９４）

跌３﹒８５％，報４﹒９９元；國泰航空（００２９３）無升跌，報８﹒９６元。



＊中美局勢緊張，中資電訊股受牽連急挫＊



中美局勢升溫，華府禁止美國企業使用構成國家安全風險的電信設備，涉及華為、中興通訊

（００７６３）等中國企業。中興急瀉３﹒４％，報２２﹒７元；中聯通（００７６２）等三間

中資電訊商上月被美國以國家安全為由威脅吊銷當地牌照，中國聯通董事長王曉初回應強調美洲

公司獨立經營，股價仍挫２﹒５１％，報４﹒６７元；中國電信（００７２８）瀉３﹒１７％，

報２﹒４４元；中國移動（００９４１）跌１﹒５６％，報５６﹒９元。

針對美方的施壓，內地官媒報道，中國著手準備對反華美國議員及個人採取懲戒措施，中美

緊張局勢拖累出口股表現。申洲國際（０２３１３）挫３﹒５６％，報８９﹒４元，為半日最差

表現藍籌股；創科實業（００６６９）跌１﹒７５％，報６４﹒６元；德昌電機（００１７９）

全年由盈轉虧蝕４﹒９４億美元，軟０﹒４９％，報１２﹒０８元；耐世特（０１３１６）跌

２﹒５％，報４﹒２９元。

內地《上海證券報》報道，行業數據顯示今年首季保險行業利潤料按年下降約一成四，內險

股普遍向下。平保（０２３１８）走低１﹒７３％，報７６﹒８元；國壽（０２６２８）滑

２﹒７３％，報１４﹒９８元；太保（０２６０１）跌２﹒３６％，報２２﹒１５元；新華保險

（０１３３６）跌１﹒３２％，報２６﹒１元；中人保（０１３３９）挫１﹒９７％，報２﹒４

９元。

中芯國際（００９８１）首季純利６４１６﹒４萬美元，按年升４﹒２３倍，半日飆

９﹒２％，報１８﹒７６元，盤中創逾十五年高。



＊麥嘉嘉：中國飛鶴不宜撈底，假奶粉消息或持續困擾＊



港股今日開局即失守五十天線（約２４０６６點），昨日的反覆上落格局不再，下行趨勢較

為明顯。申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，港股主要受累外圍因素，包

括聯儲局主席鮑威爾直言美國經濟衰退範圍及速度史無前例，加上新型肺炎疫情以及中美關係緊

張，預料恆指將維持窄幅上落，技術上短線支持位於２３５００點，阻力位於２４３００點。

奶粉生產商中國飛鶴昨日獲納入ＭＳＣＩ中國指數一度炒高，今日因中國「假奶粉」事件再

現曾急挫近一成，麥嘉嘉認為，現階段不宜撈底，假奶粉相關消息或會有一段時間影響，昨日該

股新股上市禁售剛過，有傳大股東折讓配股，不利股價。

另外，她提到，環球放水之下，持有黃金的成本下降，料金價長線反覆向上，看好ＳＰＤＲ

金ＥＴＦ（０２８４０）。（ｎｓ、ｙｋ）

