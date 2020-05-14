國際油價早前出現負數，新奧能源（０２６８８）主席王玉鎖指，天然氣價亦有可能跟隨油
價回落而出現負數，因天然氣貯存空間更有限，但相信不會是常態。
王玉鎖指出，油價下跌對各方面都有影響，不過，天然氣與替代能源之間仍有替代優勢，公
司早前趁油價下跌，於海外加大採購廉價天然氣現價，加上長約價與油價掛勾，是個「不錯的搭
配」。
他認為，新奧仍可以實現今年零售氣量增長１２％至１５％的目標，若下半年為寒冬，將對
天然氣需求有大力推動作用。《香港經濟日報》
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14/05/2020 08:36
【期油負價】新奧能源（０２６８８）：今年售氣量增長料可達標
國際油價早前出現負數，新奧能源（０２６８８）主席王玉鎖指，天然氣價亦有可能跟隨油
價回落而出現負數，因天然氣貯存空間更有限，但相信不會是常態。
王玉鎖指出，油價下跌對各方面都有影響，不過，天然氣與替代能源之間仍有替代優勢，公
司早前趁油價下跌，於海外加大採購廉價天然氣現價，加上長約價與油價掛勾，是個「不錯的搭
配」。
他認為，新奧仍可以實現今年零售氣量增長１２％至１５％的目標，若下半年為寒冬，將對
天然氣需求有大力推動作用。《香港經濟日報》
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