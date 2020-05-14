【康宏風暴】康宏高層：不會有人反對曹貴子建議

康宏環球（０１０１９）前執行董事曹貴子涉聯同兩名前董事，串謀欺詐聯交所及董事局一
案昨續審。康宏企業發展總監許培宏供稱曹貴子於２０１６年期間，每兩周便會到康宏開會，會
上未曾有人對曹提出反對。
許培宏於２０１５年９月成為康宏子公司康宏財務有限公司的董事，其後於２０１６再加入
香港金融信貸有限公司。《香港經濟日報》
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