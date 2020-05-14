外媒：長和（００００１）競標以色列項目將面臨更多審查

《經濟通通訊社１４日專訊》據英國《金融時報》引述以色列官員指，以色列總理內塔尼亞
胡將要求對長和（００００１）是否被允許在該國競標建造一個１５億美元海水淡化廠進行額外
審查。
內塔尼亞胡作出上述決定正逢美國國務卿蓬佩奧短暫訪問前夕，競標涉及長和的以色列附屬
公司和一家當地競爭對手，競標將於５月２４日開始。美國官員曾公開和私下表達對中國在以色
列經濟中影響力增強的擔憂。（ｂｉ）
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