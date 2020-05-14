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14/05/2020 12:00

【新冠肺炎】長江生命科技：供應檢測試劑盒並非一項生意

　　《經濟通通訊社１４日專訊》長江生命科技（００７７５）管理層於股東周年大會上表示，
公司早前在全球及香港分銷新冠肺炎檢測試劑盒，只是想於疫情下幫助大眾，又指作為醫藥業界
的一份子，希望作一點貢獻及盡一點綿力，強調供應檢測試劑並非一項生意。管理層續指，在疫
情之下，市場對能增強免疫的保健品如維他命Ｃ等都有需求。
　　至於派息政策方面，管理層指，對於生物科技公司而言，派息要在公司未來前景及股東回報
之間取得平衡，如將賺到的錢放多些在科研之上，能推動研發進程，有助公司長遠發展；但如把
盈利分派多些給股東，雖然短期回報是正面的，但會影響公司的科研進度，對於長遠前景未必是
好事。管理層續指，投資在生物科技公司，不要抱有投資於公用股及基建股的心態，要明白不同
行業的運作特色。
　　至於集團短期內是否以醫藥科研為投資重點，管理層指，公司的經營模式是以多元化業務組
合奠立良好的收益、現金流及發展根基，從而推動醫藥研究穩步向前，將定期審視及調配適當資
源，致力支持科研項目。管理層指，隨著醫藥研發持續愈來愈快，相關之財務支援或將有所增加
兩者之間要取平衡。
　　集團今早公布黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究的數據分析結果，被問及會否分拆黑色素瘤疫
苗項目上市，管理層指，對任何投資及業務發展機遇均會進行研究，不可抹殺此可能性，但暫時
不是優先項目（ｐｒｉｏｒｉｔｙ）。（ｃｗ）

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