【新冠肺炎】李澤鉅：長和疫情底下「襟捱」，復甦後一定會跑出

《經濟通通訊社１４日專訊》長和（００００１）主席李澤鉅於股東周年大會上表示，新冠

肺炎疫情嚴重影響全球經濟，經濟民生的影響都厲害，不同行業或多或少都一定受到打擊，不過

集團業務及地域分佈多元化兼且財務根基深厚，應該可以面對逆境。他續指，在目前的環境下，

各行各業都要「捱」，在「捱」當中，長和在全球眾多公司中應該是最「襟捱」之一。

他續指，長和手上全是優質資產，社會復甦後，全部人生活必需，一定會用到長和企業，復

甦後一定會跑出。他指出，長和目前仍然獲得評級機構給予Ａ級信貸評級，反映集團財務非常健

全，又認為疫情只屬短暫，一定會過去，不會影響集團投資策略，認為困難時期亦是尋找機會的

時候，強調長和有兩手準備。



＊中美貿易糾紛對業務影響不大，無意改變派息政策＊



至於中美貿易糾紛的影響，他指出，中美貿易糾紛對集團的電訊、基建、零售業務影響不大

，對碼頭業務亦未見影響，集團數年前開始致力增加固定收入的策略發揮顯著的作用，集團擁有

強勁的現金流，定可面對種種挑戰，又指目前無意改變集團派息政策。

口罩生產方面，他表示，自己都想早些生產，但改裝水廠設立生產線需要一點時間，此外購

買原材料及申請產品認證等都需要一定程序與時間，以確保產品質素符合市民期望。至於發售日

期，他早前再問過屈臣氏，細節仍待確定，預計下星期應該可以先行透過網上登記然後到指定屈

臣氏及百佳分店取貨，店鋪發售會緊隨網上登記之後安排。（ｃｗ）

