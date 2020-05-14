【新冠肺炎】霍建寧：長和零售業務上半年利潤料按年減約５０％

《經濟通通訊社１４日專訊》長和（００００１）聯席董事總經理霍建寧於股東周年大會上

表示，疫情對集團基建及電訊業務影響不大，但零售方面就有影響。他指出，１月及２月時內地

屈臣氏店鋪有９５％要關閉，業績當然不好，不過很多在３月已重開，已開始有收益，４月銷售

額更追及疫情前的８０％，反彈可觀。在４月及５月開始，部分在歐洲及英國的零售店舖不能營

業，不過香港及亞洲店舖的收入可彌補歐洲地區的損失。

他續指，整體來說，零售部門上半年利潤比去年同期預計減約５０％，而歐洲的店舖近日重

開，生意非常之好，頭幾天營業額有些比去年高１００％及５０％，認為如果店舖繼續開下去，

相信下半年的零售成績可以接受。

近期油價下跌，他指出，赫斯基要油價升到每桶３８美元水平才達到收支平衡，目前不但有

虧損，在首季更有一筆很大的資產減值，但全年損失可由澳洲合併所得重大收益完全彌補。

至於英國落實脫歐後對集團的影響，他表示，集團在英國的業務都是電訊、基建、零售及港

口等必需品與服務，不會太受脫歐影響，唯一可能有影響的只是英鎊匯率。

集團５Ｇ發展方面，他表示，集團在意大利、愛爾蘭和奧地利的４Ｇ網絡是當地最好，大部

分均已準備就緒可推行５Ｇ，而在英國則擁有最多５Ｇ頻譜，比對手多好多，將會全速建設５Ｇ

網絡及推出服務，相信不出一年後，在英國的生意會最好，會變為領導地位。（ｃｗ）

