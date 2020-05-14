【港元匯率】瑞穗：招股活動及套息交易繼續支持港匯

《經濟通通訊社１４日專訊》外電報道，瑞穗銀行外匯策略師張建泰認為，招股活動及套息
交易將繼續支持港元匯率。港元匯率最報７﹒７５０３兌１美元，與７﹒７５強方兌換保證價僅
差３點。
張建泰表示，香港即將進行的招股活動繼續支持港元匯率。一些美國上市的公司或會在港進
行第二上市，如網易和京東等。同時，他認為仍然存在的套息交易也輔助港元，這種情況有望持
續到年中，因為香港和美國的利率差距仍然寬闊。（ｃｌ）
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