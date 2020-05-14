【新冠肺炎】本港新增一宗本地確診個案，為梨木樹邨確診者丈夫

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
１宗本地確診感染新型肺炎個案，累計１０５２宗確診（包括１０５１宗確診個案和１宗疑似個
案）。
最新個案為昨日（１３日）梨木樹邨確診者的丈夫，為６３歲男性，昨天晚上確診感染，居
住於梨木樹邨第五座，平日會到荃灣街市街擺流動鐘錶攤檔。張竹君指，已向川龍街等地的附近
商戶派發深喉唾液樣本收集瓶。（ｂｎ）
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