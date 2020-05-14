【股王績後】騰訊獲多間大行升目標價，看好新遊戲能持續推動增長

《經濟通通訊社１４日專訊》當市場在新冠肺炎的陰霾下顯得蕭條，但股王騰訊

（００７００）在疫情下卻受惠不少，首季業績亮麗，當中網絡遊戲收入增長３１％，手遊收入

更大增６４％，成為疫情下的大贏家。基於騰訊首季業績勝預期，多家間大行均上調其目標價，

最高看至５５９元。

其中，大和對騰訊娛樂帝國的實力感樂觀，雖然金融科技與商業服務（ＦＢＳ）及廣告業務

受線下活動中斷影響，但收入及盈利的恢復力度較預期強。該行又相信，小程序及企業軟件的流

量激增，長遠將可推動由線下轉向線上的行為，同時線下活動恢復，將有利社交廣告及金融科技

業務維持上升趨勢。



＊夏季推出新手遊成增長催化劑＊



雖然今年首季騰訊並沒有新遊戲推出，但受惠中國及世界各地封城，用家的上線時間大增，

手遊收入仍按年大增６４％，大和指證明重點遊戲項目的強勁變現能力，預期一些重磅手遊遊戲

如《地下城與勇士》及《英雄聯盟：激鬥峽谷》將於夏季發布，將有助帶動第二季網絡遊戲收入

按年增長３９％。

除了中國的業務外，高盛相信疫情令遊戲業務在全球範圍內擴展，用戶花費的時間持續轉移

至線上。同時，隨著騰訊期望通過國際的開發商共同開發全球流行的遊戲，進一步擴大集團的國

際影響力，騰訊已轉變成一個全面的全球娛樂平台。

野村則指，騰訊第一季度產生強勁的遞延現金收入，加上新遊戲將推出，該行料全年整體網

上遊戲收入按年升３１％，並上調其２０２０年收入及每股盈利預測２％，瑞信亦上調騰訊

２０２０及２０２１年度盈利預測８％及４％。



＊騰訊多元化廣告客戶使其優於同業＊



騰訊的遊戲和社交廣告業務穩健，但雲計算和支付業務方面仍呈弱勢，幸而能被抵銷，匯證

指，在４月的最後一周，平均每日商業交易恢復到２０１９年末的水平，因此認為其金融科技服

務收入將在未來幾個季度加速增長。

廣告業務方面，野村認為，騰訊的社交廣告有較多元化的廣告客戶，相信能在行業困難的環

境中保持彈性，而大多數廣告客戶基於微信無與倫比的覆蓋率，仍視其為高級營銷渠道。料騰訊

全年廣告收入按年升２３％，當中受社交廣告３４％增長帶動，增幅較同業多。

富瑞又看好騰訊強勁的技術能力，能為商戶提供高投資回報率，並預期網上廣告收入在短期

不利因素下，仍能錄得按年２０％增長。（ｊｏ）

