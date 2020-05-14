《再戰明天》內地公布工業生產和零售銷售，本港公布首季經濟增長

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），內地公布４月工業生產和零售銷售，本港和

歐元區公布第一季國內生產總值。



＊達拉斯聯儲總裁柯普朗參加網上研討會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗出席達拉斯聯

儲主辦的網上研討會。

明日，歐元區財長開視頻會議，談論對新冠疫情的經濟應對舉措。此外，歐洲央行總裁拉加

德和執委帕內塔參加歐元集團視頻會議。



＊內地公布４月工業生產和零售銷售＊



在數據方面，明早１０：００ａｍ，中國公布４月城鎮固定資產投資（年初至今），年率跌

幅料由１６﹒１％收窄至１０％；４月工業生產（年初至今）年率跌幅料由８﹒４％收窄至

５﹒４％；工業生產年率料由下滑１﹒１％轉為上升１﹒５％；零售銷售（年初至今）年率跌幅

料由１９％收窄至１５﹒６％；零售銷售年率跌幅料由１５﹒８％擴大至６％。

２：００ｐｍ，德國公布第一季國內生產總值（經季節調整）季率料由持平轉為收縮

２﹒３％；年率料由０﹒４％跌至下滑２％；４月生產者物價指數年率跌幅料由０﹒８％擴大至

１﹒８％。



＊本港和歐元區公布第一季國內生產總值＊



４：３０ｐｍ，香港公布第一季國內生產總值（經季節調整），料由下跌０﹒３％轉差至下

滑５﹒３％；年率跌幅料由２﹒９％擴大至８﹒９％。

５：００ｐｍ，歐元區公布第一季國內生產總值（經季節調整）季率料由０﹒１％跌至下滑

３﹒８％；年率料由１％跌至下滑３﹒３％。３月貿易收支（億歐元）（經季節調整）料由

２５８億歐元盈餘減少至１７０歐元盈餘。



＊美國公布５月密歇根大學消費者信心指數＊



８：３０ｐｍ，美國公布５月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，負７８﹒２好轉至負６０。美

國４月零售銷售月率跌幅料由８﹒４％擴闊至１１﹒９％。

９：１５ｐｍ，美國公布４月工業生產，月率跌幅料由５﹒４％擴闊至１２％；產能利用率

料由７２﹒７％下降至６３﹒８％。１０：００ｐｍ，美國公布３月企業存貨，跌幅料由

０﹒４％收縮至０﹒２％。５月密歇根大學消費者信心指數料由７１﹒８跌至６８。３月

ＪＯＬＴＳ職位空缺料由６８８﹒２萬降至５８０萬。



＊瑞聲派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：敏華控股（０１９９９）、瑞聲科技（０２０１８）和天

津發展（００８８２）等。（ｈｏ）

