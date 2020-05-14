【疫下流標】啟德商業地接連流標，測量師：今年非推商業地的時機

《經濟通通訊社１４日專訊》上周接獲４份標書的啟德第２Ａ區商業地意外流標，為事隔８

個月後，再度有啟德商業地流標。美聯測量師行董事林子彬表示，受近期市場氣氛影響，非住宅

業明顯受壓，是次流標最大主因或與項目規模大，投資風險較高有關，加上啟德區商業發展未見

成熟，項目連接的宋皇臺港鐵站啟用日期存在變數，周邊亦以公營房屋為主，故發展商出價審慎

是可以理解，但最終仍是未達政府底價流標。



＊美聯：商業地流標對招標的住宅地不會構成大影響＊



不過，他認為商業地皮流標不會對招標的住宅地皮構成太大影響，主要是近期住宅地皮招標

反應及地價都不錯，而近期政府推出的市區地皮相信亦有因應市況而調整底價。

今次流標的商業地皮由啟德第２Ａ區４號、５（Ｂ）號及１０號三個地盤所組成，佔地約

２１﹒３萬方呎，最高可提供的樓面面積約１１６萬平方呎。據賣地章程要求，發展商須興建一

條建築面積不少於１﹒１萬方呎的地下購物街，連接至啟德港鐵站、區內公營房屋及另一幅商業

地。同時亦限制不可拆售及商需興建老人院等社福設施。綜合市場預測，項目估值介乎約６０億

至８１﹒２２億元，每方呎樓面地價約５５００元至７０００元。

事實上，對上一次官地流標個案同樣是啟德商業地，政府於去年９月重推曾由高銀金融

（００５３０）在去年６月撻訂的啟德跑道區第４Ｃ區４號商業地，當時接獲５份標書，惟最終

亦未達底價而宣告流標。



＊萊坊：今年不是推出商業地的好時機＊



萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文坦言，對地皮流標感到失望，反映出政府在計價上

與發展商有重大出入，除非政府調低底價，否則今年不是推出商業地的好時機。

他指，發展商對商業地的估算與住宅地截然不同，出價一定較住宅地保守，加上地皮投資額

大及資金回收期較長，發展商需考慮更多項目的未來現金流及出租率等因素，雖然近日疫情好轉

，但未來經濟不穩及企業經營困難，意味未來的租金收入或較低，因此也打擊商業地皮的出價。

（ｙｗ）

