【地皮截標】安達臣道首置盤招標條款多削吸引力，估值低見４６億

《經濟通通訊社１４日專訊》第二個港人首置盤、觀塘安達臣道對出住宅地將於明日（１５

日）截標，但受項目招標條款複雜及疫情下經濟前景不穩等因素影響，地皮吸引力或大減，市場

均預期發展商出價將較審慎，甚至恐有流標風險。綜合市場預測，地皮估值介乎約４６億至

７０﹒８億元，每方呎樓面地價約４２００元至６５００元。



＊美聯：項目規模大且無法賣樓花，將影響吸引力＊



美聯測量師行董事林子彬表示，項目位處市區，地勢較高，景觀開揚，惟項目規模頗大，樓

面逾１００萬呎，加上這幅首置地皮有較多條款，包括將提供大量首置單位，且規定項目要待發

出入伙紙後才可售樓，並需先安排首置單位出售，變相令樓花期大為縮短，料將影響現金流安排

，增加發展成本及風險，故預期對吸引力有所影響，料可獲大型發展商參與，惟出價將較審慎，

若以每呎樓面地價５５００元計算，地皮估值約為６０億元。



＊萊坊：發展商出價較保守，地皮將有流標風險＊



萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文則稱，項目賣地條款限制多將影響定位及售價，加

上地區配套不足，估計約有５至８個發展商入標，但出價勢較保守，料每呎樓面地價約５０００

元至６０００元，估值為約５５億至６５億元，總投資達９０億至１００億元，落成後每呎要賣

約１５０００元起。他又指，如果政府不能隨行就市，地皮將有流標風險。



＊華坊最淡料呎價僅４２００元起，中原下調估值１９％＊



至於華坊諮詢看法最淡，認為安達臣道一帶公營房屋比例高達九成，將直接影響今次賣地成

績，預計該地可售約４６億至４９億元，每方呎樓面地價僅約４２００元至４５００元。

此外，中原亦下調該地皮估值約１９％，由８７億元調低至７０﹒８億元，每呎樓面地價６

５００元。中原測量師行張競達表示，市區大型地皮罕貴，相信可吸引大型發展商及財團投標，

但項目投資金額龐大，加上地皮限制較多，包括興建首置單位，佔單位總數逾五成，並需以市價

八折出售，對項目整體樓價會打折扣，又限制戶型比例分布，相信有機會限制申請人條件，或會

影響發展商的投地意欲，預料出價傾向保守，最終接獲的標書數量料不多，但相信流標機會不大

。



＊首置單位需以市價八折出售，面積不可細於２４８方呎＊



該地盤佔地約為２１﹒７１萬平方呎，並分為Ａ區及Ｂ區兩部分，合共最高可建樓面約１０

８﹒９萬平方呎。根據賣地章程規定，項目落成後，必須提供不少於１０００個資助房屋單位，

並需要以市價八折出售首置單位；另外亦規定所有住宅單位實用面積須介乎２４８至４９５平方

呎，其中２０％需為開放式單位、２５％為一房和５５％為兩房單位。（ｙｗ）

