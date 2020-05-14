【新冠肺炎】傳國泰航空（２９３）計劃全體員工需減薪兩至三成

《經濟通通訊社１４日專訊》屢次傳出將進行結構調整的國泰航空（００２９３），有媒體

引述消息報道，國泰料最快於明日（１５日）公布全體員工減薪計劃，減薪幅度介乎２０％至逾

３０％，以進一步節省成本。

《蘋果日報》引述消息人士指，今次減薪計劃涉及集團全體員工，而幅度則視乎職位級別而

定，換言之愈高級的職位減薪幅度就越高。不過，最低職級的員工或有機會以額外放無薪假４星

期來代替減薪，故中高層或以上職級的員工才需強制性減人工。（ｙｗ）

