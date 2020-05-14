田北辰建議向海洋公園先撥款１１億，營運半年定出方向

《經濟通通訊社１４日專訊》實政圓桌立法會議員田北辰表示，已與商務及經濟發展局及海
洋公園代表會面，不會支持撥款５４億元資助海洋公園營運一年，批評海洋公園的定位不清晰。
他建議，先向海洋公園撥款約１１億元，讓海洋公園營運半年時間，同時定出公園的發展方
向，若只協助海洋公園償還貸款而撥款，他不會支持相關撥款。（ｂｎ）
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