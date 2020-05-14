《小傳日記》中美耍花槍，魚缸就最傷；失守平均線，二萬四再見！

《小傳日記》花旗國總統特朗普延長禁令一年，限制美企採購華為同中興設備，「孖屐」擔

心中美關係再度惡化；加上美聯儲主席鮑威爾話今次經濟下行顯著差過二戰後嘅任何一次衰退，

「孖屐」信心受打擊，美股三大指數都收跌。香江魚缸今早跟隨外圍低開逾百點報２４０３８點

，主要靠季績勝預期嘅ＱＱ（００７００）支撐大市。不過受到中美緊張關係拖累，多個板塊包

括出口股、中資電訊股同石油佬都下跌，令魚缸好快失守二萬四，最多跌３９０點見２３７９０

點。

另外，美股指數期貨目前又無咩力，加上金價又回升反映避險情緒依然，令魚缸幾乎全日都

係低位徘徊，仲要穿埋條二十天線（２４１５８點）同五十天線（約２４０６４點），最終全日

收報２３８２９點，跌３５０點或跌逾１巴仙，主板成交１１８６﹒５４億銀。國企指數報

９６８７，跌１４８點或跌近２巴仙。

Ａ場齊齊跌，上證綜合指數收報２８７０點，跌２７﹒７１點或跌近１巴仙。深證成份指數

收報１０９６２點，跌１１２﹒４５點或跌１巴仙，總成交６１０１﹒１１億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）潛水２巴仙，報６７﹒１５銀；大象

（００００５）走低近２巴仙，報３８﹒２銀；神州移動（００９４１）跌近２巴仙，報

５６﹒８５銀；三發發（００３８８）跌近２巴仙，報２４９﹒６銀；建設銀行（００９３９）

軟近１巴仙，報６﹒０９銀。



＊中美又隻揪出口好擔憂，啟德又流標磚頭打水飄＊



花旗國聯邦退休儲蓄投資委員會（ＦＲＴＩＢ）１３日正式宣布將無限期推遲投資中資股的

計劃；神州個邊又話懲戒反華議案的花旗國國會議員，令雙方關係危危乎，出口佬都跪低。創科

實業（００６６９）蒸發近３巴仙，報６３﹒８銀；申洲國際（０２３１３）碌低近半成，報

８８﹒４銀，係最差表現藍戰士；萬洲國際（００２８８）插低近２巴仙，報７﹒１２銀；敏實

集團（００４２５）微升唔夠１巴仙，報１９﹒９銀；敏華控股（０１９９９）唔見逾２巴仙，

報４﹒６１銀。

地政總署公布，於上周五（８日）截標嘅九龍啟德第２Ａ區商業地因地價標金未達到政府而

流標，成為去年１月以來第３幅流標的啟德商業地。磚頭佬投地意欲不高，反映行業前景悲觀，

磚頭佬當然無表現。恆基地產（０００１２）唔見近２巴仙，報２９﹒８５銀；新鴻基地產

（０００１６）插水逾１巴仙，報９６﹒７銀；新世界發展（０００１７）漏氣跌近２巴仙，報

８﹒９１銀；李澤鉅話抗跌力較強嘅長江基建（０１０３８）升近２巴仙，係最佳表現藍戰士，

報４７銀；；信和置業（０００８３）跪低近４巴仙，報１０﹒３６銀。



＊純利突大升中芯表現醒，母企業績優閱文唔洗憂＊



中芯（００９８１）噚日收市後就公布今年首季嘅成績單，全年純利大增４﹒２３倍至

６４１６萬美金，成績咁靚仔，股價表現都唔會輸，全日飆升近一成，報１８﹒８４銀，盤中曾

創十五年高見１８﹒９４銀。而其他晶片佬都跟住升，華虹半導體（０１３４７）漲４巴仙，報

１６﹒６２銀；中電華大科技（０００８５）踢高３巴仙，報０﹒６６銀；上海復旦

（０１３８５）上升近２巴仙，報６﹒０２銀。

同樣噚日收市後就公布成績單嘅仲有股王ＱＱ（００７００），成績果然不負眾望，純利按

年上２９巴仙，遠高於市場預期，隻佬升不足半巴仙，報４３０﹒６銀；佢旗下嘅閱文

（００７７２）都唔輸蝕，急漲超９巴仙，報４１﹒５５銀，盤中創逾一年高；美團

（０３６９０）繼續升兼破頂，漲近３巴仙，報１２１﹒５銀；眾安在線（０６０６０）則錄八

連升，揚近３巴仙，報３０﹒５５銀；阿里巴巴（０９９８８）滑１近巴仙，報１９４﹒５銀。



＊銷售量下跌汽車佬又洩，客運量低迷航空佬感危＊



據神州中汽協數據，今年五月上半個月１１家重點車企銷量僅３５﹒１萬輛，較上年同期下

跌１４巴仙，汽車佬普偏走低。吉利汽車（００１７５）走低近２巴仙，報１２﹒６銀；長城汽

車（０２３３３）跌近３巴仙，報５﹒２５銀；廣汽（０２２３８）趴低超３巴仙，報７﹒０３

銀；北汽（０１９５８）滑１巴仙，報３﹒４７銀。其中，跨行做口罩嘅比亞迪（０１２１１）

畀花旗國否決批准佢嘅Ｎ９５口罩，１０億美金交易或者凍過水，全日挫近４巴仙，報

４４﹒０５銀。

ＩＡＴＡ就預測客運量最早要到２０２３年才能恢復到２０１９年嘅水平，航運需求或喺

ＧＤＰ上升的大約兩年後先出現反彈，航空佬繼續受壓。國泰航空（００２９３）軟近１巴仙，

報８﹒９銀；東航（００６７０）同南航（０１０５５）下挫近４巴仙，分別報２﹒６７銀及報

３﹒２３銀；國航（００７５３）跌３巴仙，報４﹒８５銀。請請！



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