【香港政情】立法會三讀通過財政預算案

《經濟通通訊社１４日專訊》立法會以４２票贊成、２３票反對、１票棄權，通過財政預算

案。預算案推出１２００億元紓困措施，包括向每名成年市民派發１萬元，寬減百分百薪俸稅，

上限２萬元，寬減四季差餉，每季上限１５００元等。

建制派認為預算案有助紓解民困，投下贊成票，但希望政府盡快派錢，並放寬保就業計劃條

件等。民主派議員投反對票，批評預算案增加警隊人手編制和開支。（ｂｉ）

