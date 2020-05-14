【新冠肺炎】首域：評估公司的環境、社會和治理（ＥＳＧ）表現

《環富通基金頻道１４日專訊》首域投資新興市場及亞洲固定收益主管詹智民

（Ｊａｍｉｅ Ｇｒａｎｔ）發表道，新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）對２０２０年的金融

市場有顯著的衝擊，全球各國經濟無一倖免。

該行注意到亞洲信用利差所受到的衝擊，與歐美市場所見的情況一樣。投資級別的利差在亞

洲區來說，以三月的利差與今年年初的數字比較，其利差擴大了８２％。高收益債券的信用利差

情況更壞，相對今年年初擴大了１１０％。同時，１０年期美國國債殖利率由今年年初的

１﹒９％降至３月９日的０﹒５４％，其間，美國聯準會實行大幅度貨幣政策放寬，以上的利差

擴大程度，是該行自２０１１年底及２０１２年的歐債危機後所見最為嚴峻。同時，美國國債殖

利率的下跌程度，更是前所未見。

有見及此，該行決定於三月初降低投資組合的風險。此前，該行的投資團隊早在二月底，聚

焦研究新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）對供應鏈的潛在影響。該行試著了解中國製造業的大

規模停擺對供應鏈的影響，研究結果反映情況令人擔心，因此該行決定，於三月份盡量降低投資

組合的信用風險不單是降低信用風險，該行更改變投資組合的結構，並降低貝塔系數（Ｂｅｔａ

）和增持高流動性的證券。事實上，這正是損害投資組合三月份表現的原因。對於金融市場的動

亂和失效，該行和其他共同基金同行都一樣，受資金外流的影響。

事實上那些低貝塔系數（Ｂｅｔａ）和高流動性的證券，是該行許多共同基金同行唯一可以

出售的證券，因此，這嚴重影響了這些證券的定價，特別是在３月份，不利投資組合的表現。

放眼未來，這對該行的信用評價流程有甚麼影響？該行將會注重於基本因素，基本因素不一

定是信用市場最主要的影響因素，但該行認為信用市場發展將會回歸基本因素層面，而第一步是

了解該行所投資的公司的信用品質提及信用品質，這等同於了解公司的管理績效。該行根據公司

所屬的產業，評估每間公司的表現，並同時分析及比較該行所投資的公司於同儕間表現，最後同

樣重要的，在任何一間該行買入持有的公司，該行均會評估公司的環境、社會和治理（ＥＳＧ）

表現。該行對首域穩健的信用評價流程感自豪，在這十年內，累積了該行引以為傲的投資經驗，

該行避免買入受信用違約影響的公司，同時避免廉價急售。

在現今投資環境，信用評價流程至關重要。該行相信，該行的信用評價流程將能在未來發揮

績效，讓該行可以成功選出在逆境中穩建成長的公司。（ｈｏ）

