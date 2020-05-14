大市氣氛疲弱騰訊績佳無助，恒指收挫３５０點報２３８２９點

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美國聯儲局主席鮑威爾發表講話，雖然對負利率維持抗拒

態度，並直言經濟衰退範圍及速度屬史無前例，美股三大指數收跌。總統特朗普延長限制美企採

購華為、中興（００７６３）設備禁令一年，港股跟隨外圍低開１４２點報２４０３８點，即失

守五十天線；當中騰訊（００７００）季績好過預期，手遊收入勁飆６４％，獲多間大行調升目

標價，股價一度漲逾４％，惟其後升幅收窄，加上部分重磅股走低，拖累港股最多瀉３９０點低

見２３７９０點，早市尾段稍有收復失地，半日仍跌２６７點。

午後美股三大指數期貨跌幅擴大，出口股受市場情緒拖累續挫，騰訊明顯炒完散水，曾倒跌

０﹒７％，最終收報４３０﹒６元微升０﹒２３％。而長建（０１０３８）主席李澤鉅稱集團應

是全球最「襟捱」企業之一，今日升１﹒５１％，報４７元；連同瑞聲（０２０１８）收揚

０﹒７５％，已是恆指今日錄得升幅的所有成份股。最終，恆指收報２３８２９點，跌３５０點

或１﹒４５％，主板成交１１８６﹒５４億元增加１４﹒６％。國指報９６８７點，跌１４８點

或１﹒５１％。

其他重磅股方面，匯控（００００５）一份內部文件顯示該行於３月金價大波動期間，單日

虧損高達約２億美元，全日股價走低１﹒８％，報３８﹒２元。友邦（０１２９９）隨市向下，

挫２﹒０４％，報６７﹒１５元；建行（００９３９）軟０﹒９８％，報６﹒０９元；港交所

（００３８８）跌１﹒９６％，報２４９﹒６元。

Ａ股兩市午後跌幅明顯擴大，上證綜指收報２８７０點，跌２７點或０﹒９６％。深證成指

報１０９６２點，跌１１２點或１﹒０２％，總成交６１０１﹒１１億元人幣減少４﹒９％。



＊新經濟股獲吸納，阿里巴巴獨受制＊



受惠騰訊績佳，新經濟股炒上，美團（０３６９０）再破頂，收升２﹒８８％，報

１２１﹒５元，盤中最高見１２３元漲逾４﹒１％。騰訊總裁開腔替陷入合約風波的閱文

（００７７２）撲火，稱會在現有付費基礎上探索免費閱讀模式，但會經過作家同意，閱文炒高

９﹒４９％，報４１﹒５５元；小米（０１８１０）升１﹒１８％，報１１﹒９６元。阿里巴巴

（０９９８８）則繼續受美國擬禁聯邦退休金買中資股拖累，跌０﹒９２％，報１９４﹒５元。

華府宣布延長限制美企採購華為、中興設備禁令一年，憂中美關係惡化會波及其他中資電訊

商，中資電訊股普遍走弱，中聯通（００７６２）走低２﹒５１％，報４﹒６７元。中電信

（００７２８）跌３﹒５７％，報２﹒４３元。中移動（００９４１）跌１﹒６４％，報

５６﹒８５元。中興則挫４﹒２６％，報２２﹒５元。



＊與中國貿易代價太高，出口股勢疲＊



中美關係加劇緊張，特朗普於社交媒體上形容與中國貿易是很昂貴的事，更指出縱使簽訂

１００份貿易協議，也難以抵償疫情帶來的損失。出口股跌勢凌厲，申洲（０２３１３）收挫

４﹒６４％，報８８﹒４元，為本日表現最差藍籌。創科實業（００６６９）跌２﹒９７％，報

６３﹒８元。耐世特（０１３１６）走低２﹒７３％，報４﹒２８元。德昌電機（００１７９）

逆市升０﹒３３％，報１２﹒１８元。

疫市之下，醫療相關股成為另類避險板塊，長江生命科技（００７７５）將展示黑色素瘤抗

原疫苗免疫臨床數據，揚４﹒１２％，報１﹒０１元。金斯瑞生物（０１５４８）建議分拆傳奇

生物股份於美國上市，市傳其計劃集資３億美元，升１﹒４２％，報１５﹒７２元；信達生物

（０１８０１）癌症藥物研究患者達到主要研究終點，走高１﹒１５％，報３９﹒６元；康寧傑

瑞（０９９６６）晚期實體瘤患者藥物美國臨床腫瘤學會肯定，急漲９﹒４％，報１８﹒６２元

。



＊啟德商業地皮流標，信置挫近４％＊



啟德發展區第三次有商業地因發展商出價未達政府底價流標，反映發展商對本港經濟前景未

敢樂觀，有份入標的長實（０１１１３）跌１﹒５７％，報４７﹒１５元；新地（０００１６）

走低１﹒２８％，報９６﹒７元；信置（０００８３）挫３﹒７２％，報１０﹒３６元；利福

（０１２１２）跌１﹒２％，報６﹒５８元。物業投資股香港興業（００４８０）走低

２﹒３７％，報３﹒３元，希慎（０００１４）跌１﹒４７％，報２３﹒５元。收租股九置

（０１９９７）堅稱其１﹒１２億元消費券無違規，亦跌１﹒６９％，報３１﹒９５元。

銀娛（０００２７）首季淨收益大跌逾六成，經調整ＥＢＩＴＤＡ更瀉近９３％，收跌

１﹒５３％，報５１﹒６元，富瑞認為集團較同業悲觀，指出行業需要時間復甦，並持中性看法

。新濠國際（００２００）走低２﹒０７％，報１４﹒１６元；永利澳門（０１１２８）跌

２﹒０２％，報１３﹒６元；金沙（０１９２８）挫２﹒５８％，報３０﹒１５元。美高梅

（０２２８２）軟０﹒９９％，報９﹒０２元。（ｎｓ）

