《鍾之日記》騰訊業績報喜，大行紛紛唱好

《鍾之日記》５月１４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠疫情反覆，美股三連挫。港股跟隨外圍低開１４２點報２４０３８點，即失守五十天線

；騰訊（００７００）季績好過預期，股價一度漲逾４％，惟其後升幅收窄，加上部分重磅股走

低，拖累港股最多瀉３９０點低見２３７９０點，午後美股三大指數期貨跌幅擴大，出口股受累

續挫，騰訊明顯炒完散水，曾倒跌０﹒７％，最終收報４３０﹒６元微升０﹒２３％。而長建

（０１０３８）主席李澤鉅稱集團應是全球最「襟捱」企業之一，今日升１﹒５１％，報４７元

；連同瑞聲（０２０１８）收揚０﹒７５％，已是恆指今日錄得升幅的所有成份股。恆指最終收

報２３８２９點，跌３５０點或１﹒４５％，主板成交１１８６﹒５４億元增加１４﹒６％。



＊ＭＬＦ沒續做，Ａ場下沉＊



人民銀行連續第３０日暫停逆回購，今日到期的２０００億元人民幣中期借貸便利（ＭＬＦ

）沒有續做，明日（１５日）是最近一次定向降準的第二次實施日，料釋放長期資金２０００億

人民幣，人行或許以此對沖今日到期的ＭＬＦ，亦可能是人行有將ＭＬＦ操作固定在每月１５日

之意，以方便貸款市場報價利率（ＬＰＲ）在每月２０日報價，故此不排除人行明天才續做。

美股三連挫令外圍一片愁雲慘霧，美國聯邦退休儲蓄投資委員會（ＦＲＴＩＢ）正式宣布將

無限期推遲投資中資股的計劃，總統特朗普亦同日宣布將去年５月簽署的一項行政令延長一年，

該行政令是禁止美國企業使用構成國家安全風險的電信設備，涉及華為、中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）等中國企業。

市場氣氛受打擊，滬深股市今早低開，並持續至全日收市，滬綜指日跌幅擴至０﹒９６％，

收報２８７０﹒３４點，深成指挫１％。兩市成交６１０１億元人民幣，按日增加４﹒９％



＊騰訊目標價最高看５５９元，閱文獲集團接手破頂＊



「股王」騰訊昨天公布的首季業績遠勝市場預期，首季非國際財務報告準則盈利按年飆升

２９％，達到２７０﹒７９億元人民幣；純利２８８﹒９６億元人幣，按年升６％，按季則升

３４％，不派息。

期內，手遊收入按年大幅增長６４％至３４７﹒５６億元人民幣，升幅為近兩年以來最高。

野村表示，騰訊本地遊戲上線時間達新冠肺炎疫情前的水平，認為其手遊收入強勁的勢頭會維持

一段較長的時間。而海外遊戲收入因大規模封城增加，加上新遊戲將推出，該行料全年整體網上

遊戲收入按年升３１％。

績後騰訊獲多間大行一面倒唱好並上調其目標價，升幅最大的是麥格理，調升２７﹒５４％

至５１４元，維持「跑贏大市」評級。而匯證則最為樂觀，上調９﹒４％至５５９元，與大和及

野村齊齊維持「買入」評級。

騰訊今早高開逾３％後，高見４４７元，創逾兩年新高；惟其股價衝至是日內高後，缺乏買

盤跟進，升幅急速收縮，收市僅微升０﹒２％，報４３０﹒６元。

而騰訊旗下閱文（００７７２） 早前管理團隊大換血，並引發「奴隸合同」風波。騰訊總

裁劉熾平在集團業績會回應稱，集團數字娛樂戰略一貫保持一致，騰訊團隊接手閱文後，會繼續

驅動閱文的核心價值，未來也會嘗試免費閱讀模式，冀達到平台作家及消費者的雙贏。

閱文午後曾飆升一成四，並破頂高見４３﹒３５元；收市仍大漲９﹒５％，報４１﹒５５元

。



＊首季盈利總體縮１４％，險企壓力山大＊



內媒取得的一組保險行業數據顯示，今年首季內地保險行業預計利潤總額１００２﹒１３億

元人民幣，同比下降１４﹒４％。其中，人身險公司利潤同比下降１７﹒７１％；人身險公司本

年累計新增保險金額同比增長３１﹒２％；財產險公司保額同比增長４５﹒９％。儘管新型冠狀

病毒肺炎疫情影響了險企盈利表現，但內媒解讀指，在保費收入與去年基本持平的情況下，保險

金額仍保持了兩位數的高速增長，充分發揮了保險的風險保障功能。

銀保監日前召開償付能力監管委員會工作會議。會議研究分析了２０１９年第四季度和

２０２０年第一季度保險業償付能力等情況，審議了保險公司風險綜合評級結果和對部分公司的

監管措施，分析研判新冠肺炎疫情對保險業的影響。會議強調，受新冠肺炎疫情等因素影響，今

年第一季度保險業經營壓力加大，發展速度放緩，但償付能力總體充足，風險可控。傳統內險股

全線顯著跌，中國太保（０２６０１）跌３％，中國人壽（０２６２８）挫２﹒９％，人保

（０１３３９）跌２﹒８％，中國財險（０２３２８）跌２﹒４％，新華保險（０１３３６）走

低１﹒５％，中國平安（０２３１８）軟１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

