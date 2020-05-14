【兩會在即】李克強：通過視頻電話網絡等，創新聽取代表意見方式

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議，部署做好今年全國兩會期間各部門聽取全國人大代表和政協委員意見建議工作。

會議指出，每年全國兩會期間，國務院各部門負責人都要列席或旁聽全國人大、全國政協有

關會議，認真聽取並及時回應人大代表和政協委員對政府工作的意見建議，這是政府接受人民監

督、增進和凝聚社會共識、推進科學民主決策的重要內容和體現。考慮到目前仍處於疫情常態化

防控的特殊情況，要創新聽取代表和委員意見建議的方式，通過視頻、電話、網絡等了解代表和

委員反映的實情，尤其是市場主體和人民群眾的期盼。

根據全國兩會有關安排，會議確定，一是統一安排有關部門通過視頻連線，旁聽全國人大代

表審議政府工作報告的各個小組會議直播，全程聽取意見建議。對涉及本部門職責的，各部門要

認真研究並作出答復。

二是各部門均要成立由部門負責同志牽頭的兩會工作專班，設置代表和委員熱線電話，安排

專人值守接聽。對代表和委員來電認真記錄，在大會閉幕前予以說明和答復。

三是國務院辦公廳要收集和梳理全國人大、全國政協會議簡報中涉及政府工作的事項，認真

研究代表和委員提出的意見建議，對需要辦理的要及時轉交相關部門辦理，並督促做好反饋答復

。對社會普遍關切的熱點難點問題，各部門要及時研究和回應。通過上述工作和認真辦理代表委

員提案建議，使政府工作更充分體現民意，提高工作水平。

