【國務會議】李克強：把「六保」作「六穩」著力點，穩經濟基本盤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國務院總理李克強１３日主持召開國務院

常務會議，要求把「六保」作為「六穩」工作的著力點，穩住經濟基本盤。

會議強調，面對今年前所未有的困難挑戰，要按照黨中央、國務院部署，扎實做好「六穩」

工作，落實保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保

基層運轉「六保」任務。愈是不確定性增加，「保」的意義就更大。「六保」針對的都是當前突

出矛盾和風險隱患，是直面和克服困難挑戰的積極舉措，政府責任很重。



＊充分發揮財政、貨幣、社保、就業等政策合力＊



必須把「六保」作為「六穩」工作的著力點和支撐，保住了就業、基本民生和市場主體，就

有收入，就會拉動消費、擴大市場需求。守住「保」這一底線，穩住經濟基本盤，就能為渡過難

關贏得時間、創造條件，實現穩中求進，為全面建成小康社會夯實基礎。

為此，要加大宏觀調控對衝力度，充分發揮財政、貨幣、社保、就業等政策合力，圍繞「六

保」、「六穩」實施更加精準的調控。要加大改革開放力度，尊重基層首創精神，在完善打基礎

、利長遠的制度機制上多下功夫，更大激發市場主體活力和社會創造力。要通過擴大開放，在促

進與各方合作共贏中穩定產業鏈供應鏈，不斷增強經濟發展的韌性和潛能。

