【創板改革】深交所：「無感」中推進改革，持續增強改革獲得感　

《經濟通通訊社１４日專訊》創業板改革並試點註冊制主要業務規則自４月２７日公開徵求

意見。深交所發稿指，截至周一（１１日），共收到近３００份反饋意見。深交所有關負責人表

示，創業板改革並試點註冊制是對存量市場發展理念、監管思路、審核方式的一次深刻變革。既

要把握好新舊制度銜接，在「無感」中推進市場改革，確保改革平穩落地；又要讓包括８００多

家上市公司、超過４５００萬投資者在內的各參與主體在改革中「有感」，持續增強改革獲得感

。

深交所指，將認真梳理和評估收集到的意見和建議，尊重各方觀點，汲取市場智慧，在中證

監的統籌指導下，平穩有序做好相關規則的修訂和完善工作，並加快制定下位配套業務通知、細

則等，爭取早日正式發布實施。同時，深交所也在按計劃穩步推進在審企業銜接、技術系統保障

、中介機構培訓、風險防控、投資者宣傳教育等各項工作。

深交所將持續提高直接融資能力、提升監管效能、優化市場服務，攜手市場各方，形成改革

合力，共同建設好創業板市場，為全市場註冊制改革積累經驗。一、守好定位，堅持優增量、穩

存量，服務成長型創新創業企業，支持傳統產業轉型升級。二、嚴懲造假，堅決打擊財務造假和

欺詐發行等違法違規行為，維護市場紀律和秩序，把好入口和出口兩道關，推動提高上市公司質

量。三、穩定預期，發揮引導合力，回應市場關切，凝聚改革共識，共同為改革營造良好輿論氛

圍。四、防範風險，加強工作作風建設，強化責任擔當意識，嚴守安全運行底線，對操作風險零

容忍，確保創業板改革行穩致遠。（ａｃ）

