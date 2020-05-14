  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/05/2020 09:22

【兩會在即】民行：建議今年ＧＤＰ增長目標定為大區間３％－５％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》全國兩會將於下周召開，今年ＧＤＰ增長目標設不設、設多少
，成為市場焦點。民生銀行首席研究員溫彬等人發文建議，今年中國ＧＤＰ預期增長目標應設定
為一個大區間，如３％－５％。文章強調，即使全年ＧＤＰ增速低於５％，但只要就業、物價和
槓桿率穩定，「三大攻堅戰任務」和「小康社會」其他方面進展良好，就不會影響全面建成小康
社會目標的實現。
　　文章表示，今年疫情對經濟構成了前所未有的衝擊，首季ＧＤＰ下降６﹒８％，全球經濟出
現衰退幾乎確定無疑。更重要的是，疫情仍在全球快速蔓延，每天增加確診病例七、八萬人，新
的疫情暴發地不斷出現，中國輸入性風險持續加大。疫情何時控制住、何時結束，對經濟將造成
多大影響，是未來最大的不確定性。
　　文章指出，２０１２年召開的「十八大」確定到２０２０年實現全面建成小康社會目標。但
在全面建成小康社會增長目標基本實現的情況下，加上疫情對經濟前所未有的衝擊和持續蔓延態
勢，再簡單固守８年前設定的目標，既沒有必要性，也不夠實事求是。認為需要充分考慮疫情發
展和影響可能出現的各種情形，結合經濟社會發展的需要、可能和風險容忍度，做出「大區間」
的目標設計，既守住經濟社會發展必需的底線，也防止政策力度過大帶來的副作用，還囊括可能
出現的形勢不確定性。（ａｃ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道13/05/2020
【股王季績】騰訊首季純利升6%至288.96億人幣　勝預期
生財有道13/05/2020
《Online有話兒》侵侵VS奧巴馬　疫情下誰是誰非？
FOCUS13/05/2020
【FOCUS】韓國武漢抗疫再趨緊　慎防第二波火頭重燃
生財有道13/05/2020
李澤鉅：疫情影響不太嚴重　長建應是全球最「襟捱」企業之一
中國故事13/05/2020
《京城近觀》北京推垃圾分類十天　成效如何？
生財有道13/05/2020
《開市Good Morning》溫傑：飛鶴基本面好約14元上車
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - THE GULU x 香港兒童慈善基金會義賣口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金