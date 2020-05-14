【兩會在即】民行：建議今年ＧＤＰ增長目標定為大區間３％－５％

《經濟通通訊社１４日專訊》全國兩會將於下周召開，今年ＧＤＰ增長目標設不設、設多少

，成為市場焦點。民生銀行首席研究員溫彬等人發文建議，今年中國ＧＤＰ預期增長目標應設定

為一個大區間，如３％－５％。文章強調，即使全年ＧＤＰ增速低於５％，但只要就業、物價和

槓桿率穩定，「三大攻堅戰任務」和「小康社會」其他方面進展良好，就不會影響全面建成小康

社會目標的實現。

文章表示，今年疫情對經濟構成了前所未有的衝擊，首季ＧＤＰ下降６﹒８％，全球經濟出

現衰退幾乎確定無疑。更重要的是，疫情仍在全球快速蔓延，每天增加確診病例七、八萬人，新

的疫情暴發地不斷出現，中國輸入性風險持續加大。疫情何時控制住、何時結束，對經濟將造成

多大影響，是未來最大的不確定性。

文章指出，２０１２年召開的「十八大」確定到２０２０年實現全面建成小康社會目標。但

在全面建成小康社會增長目標基本實現的情況下，加上疫情對經濟前所未有的衝擊和持續蔓延態

勢，再簡單固守８年前設定的目標，既沒有必要性，也不夠實事求是。認為需要充分考慮疫情發

展和影響可能出現的各種情形，結合經濟社會發展的需要、可能和風險容忍度，做出「大區間」

的目標設計，既守住經濟社會發展必需的底線，也防止政策力度過大帶來的副作用，還囊括可能

出現的形勢不確定性。（ａｃ）

