【大灣區】騰訊、平保等獲深圳市發放最多２千萬元「總部獎勵」

《經濟通通訊社１４日專訊》據深圳傳媒報道，廣東核電、鵬鼎控股、大疆創新、萬科、招
商銀行、中集集團、中國平安、騰訊等一批總部企業有望獲得數十萬元到兩千萬元人民幣不等的
「總部獎勵」。
據報，共逾５０家企業出現在深圳市２０１９年度總部企業擬獎勵與補助榜單中，支持類別
包括貢獻獎勵（２９家）、租房補助（３０家，含部分同時獲得貢獻獎勵和租房補助的企業）、
落戶獎勵（１家）。其中，安謀科技擬獲得２０００萬元人幣的落戶獎勵。（ａｃ）
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