【抗疫維穩】財政部：財政政策更積極有為，保障供應鏈產業鏈穩定

《經濟通通訊社１４日專訊》國家財政部部長劉昆在《人民日報》發表署名文章指出，

２０２０年積極的財政政策要更加積極有為，大力提質增效，加大逆周期調節力度，保市場主體

就是保經濟基本盤。要不折不扣落實落細各項減稅降費政策措施，進一步出台精準、有力度、階

段性的助企紓困政策，加快推動各類企業復工復產和經濟社會恢復正常運行。

一是加大減稅降費力度。通過制度性安排和階段性政策並舉，重點減輕中小微企業、個體工

商戶和困難行業企業稅費負擔。繼續執行下調增值稅稅率和企業養老保險費率等制度，適當延長

前期出台的部分階段性減稅降費政策的執行期限。二是降低企業生產經營成本。減免國有房產租

金，鼓勵各類業主減免或緩收房租。政府性融資擔保行業減半收費，將綜合融資擔保費率降至１

％以下。三是持續激發市場主體活力。支持打造全鏈條、專業化的公共服務平台，落實鼓勵創業

投資發展的稅收優惠政策，積極實施小微企業融資擔保降費獎補政策。



＊打通產業鏈供應鏈上的「堵點」，補上「斷點」＊



文章還提出，支持創新發展和產業升級，穩定外貿外資基本盤，保障產業鏈供應鏈穩定。堅

持鞏固、增強、提升、暢通的方針，發揮好財稅政策的結構性調控優勢，打通產業鏈供應鏈上的

「堵點」，補上「斷點」，推動企業盡快轉起來，增強中國經濟質量優勢。

一是推動製造業高質量發展。引導資本、資源向戰略關鍵領域聚焦，促進產業鏈向中高端邁

進。繼續支持頁岩氣、煤層氣等非常規天然氣開採利用，支持可再生能源健康發展，促進能源結

構調整。二是支持科技創新。加大對新冠肺炎疫苗和藥物科研攻關的支持力度，健全鼓勵支持基

礎研究、原始創新的體制機制，組建國家實驗室，開展賦予科研人員職務科技成果所有權或長期

使用權試點。三是穩定外貿外資基本盤。繼續支持引導跨境電子商務綜合試驗區建設，加快培育

外貿新增長點。建立健全外商投資促進公共服務體系，引導有序開展對外投資合作。（ｗｌ）

