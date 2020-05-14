【抗疫維穩】人行：以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展

《經濟通通訊社１４日專訊》人行發表《新冠肺炎疫情對全球和我國經濟的影響及應對分析

》稱，疫情對國內經濟社會發展也帶來前所未有的衝擊。但總的看，中國經濟穩中向好、長期向

好、高質量發展的基本面沒有變化。一季度末，中國規模以上工業企業已接近全面復工，全國多

地餐飲、酒店等企業也陸續恢復營業，交通物流進一步恢復。３月份以來經濟數據已有所好轉。

但也需關注以下風險，一是全球疫情持續時間及負面影響可能超預期。歐美發達國家疫情仍

然嚴重，重啟經濟的努力效果需要觀察。部分發展中經濟體、農產品出口國新增確診上升較快，

全球疫情未來走勢存在高度不確定性。

二是主要經濟體高度寬鬆的非常規貨幣政策和財政政策的效果和溢出效應需密切關注。貨幣

和財政政策僅能對衝疫情帶來的負面影響，未來全球經濟復蘇態勢及金融形勢根本上仍取決於疫

情防控進展，非常規政策的負作用也會逐步顯現。

三是國內經濟仍面臨較多挑戰。企業尤其是中小企業受疫情影響較大，居民就業和社會保障

壓力上升，產業鏈復工復產的協同配合有待增強，主要農副產品保供穩價需不斷夯實。



＊跨境資金流動存不確定性＊



四是中國國際收支和跨境資金流動也存在不確定性。一方面，主要經濟體央行大幅放鬆貨幣

政策加之中國疫情防控和復工復產領先，人民幣資產較高的收益和相對的安全性可能吸引跨境資

金流入。另一方面，外需持續走弱、投資者風險偏好下降也可能引起出口減少和跨境資金流出。

下一階段，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把握好政策出台的力度、節奏和重點，處理好

穩增長、保就業、調結構、防風險、控通脹的關係，保持Ｍ２和社會融資規模增速與名義ＧＤＰ

增速基本匹配並略高，以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展。繼續保持人民幣匯率雙向浮動彈

性，多渠道做好穩預期工作。加強國際政策協調，有效防控國際疫情的影響。同時，堅持底線思

維，對可能的外部風險保持高度警惕，前瞻性做好政策儲備，促進國民經濟穩健運行。（ｗｌ）

