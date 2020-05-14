【貿易再戰】傳中國將向美國提議，延長貿協執行期限或減少採購量

《經濟通通訊社１４日專訊》據外媒《Ｍａｒｋｅｔ Ｎｅｗｓ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ》引述與美國政府關係密切的顧問及知情人士消息指，中國可能提

議延長與美國第一階段貿易協議的執行期限，或者援引不可抗力條款以減少購買美國商品的承諾

，因中國「幾乎不可能」履行第一階段貿易協議的承諾。

另外，中國官媒《環球時報》報道，中國著手準備對一些炮製反華議案的美國國會議員、密

蘇里州以及美方相關個人和實體採取必要懲戒措施。（ｅｙ）

