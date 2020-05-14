【貿易再戰】中糧高管：華或加快購美農產品，大豆未來數月高庫存

《經濟通通訊社１４日專訊》據報中糧集團一名高管今早在一個線上行業會議中表示，中國
加快購買美國農產品的可能性較高，將導致中國大豆５月至９月供應壓力巨大，豆粕庫存可能在
７月至８月觸頂。該高管預計今年中國將進口８７４９﹒１萬噸大豆，其中美國大豆佔
１３６９﹒７萬噸。
另外，中國海關今日通知，中國將允許進口美國藍莓、大麥、苜蓿乾草塊等。（ｅｙ）
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