【新冠肺炎】貴陽取消舉辦今年中國國際大數據產業博覽會

《經濟通通訊社１４日專訊》中國國際大數據產業博覽會組委會宣布，鑒於當前全球新型冠
狀病毒肺炎疫情防控形勢嚴峻，為有效防止聚集性疫情的發生，組委會決定今年暫不舉辦中國國
際大數據產業博覽會。根據官網資料，今年數博會原定於５月２６日至２９日在貴州貴陽召開。
數博會由國家發改委、工信部、網信辦和貴州省政府共同主辦，迄今已成功舉辦五屆，在去
年的數博會期間，國家主席習近平曾對大會致賀信。（ｅｙ）
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