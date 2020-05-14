【ＦＯＣＵＳ】鮑叔似留「負利率」後門，關注「現金王」何時貪婪

【ＦＯＣＵＳ】面對侵侵再發推呼籲「負利率」，素來堅持獨立形象的聯儲主席鮑叔周三

（１３日）就再企硬，聲稱「此並非我們正在考慮的事」，惟用字似為該選項留下後門，市場即

輕微押後聯邦基金利率見負時點由２０２１年首季至次季。

「新冠病毒可能永遠不會消失」，繼負利率（日本、歐洲）、負油價、負電費後，下一個踏

入負值的或是天然氣。全球央行大Ｂｏｓｓ美聯儲會否最終亦步入負利率？持有逾千億美元現金

、建議「最好擁有股票或債券以外其他東西」以對抗負利率的巴菲特，何時變得「貪婪」或是訊

號之一。



＊侵侵欲一石三鳥，聯儲顧慮重重＊



去年起就毫不掩飾對「負利率」鍾情的侵侵，周二再發推稱「美國應接受這份禮物」，背後

動機實則「一石三鳥」－－免費借錢、推低美匯谷出口、刺激美股等短期資產價格。

不過，鮑叔對他的隔空施壓並不買帳，昨於彼得森國際經濟研究所網上論壇發表演說時，隻

字未提及「負利率」，隨後問答環節被追問時就稱，「委員會對負利率的看法真的沒有改變，此

並非我們正在考慮的事。」

儘管如此，他的「ｎｏｔ ｗｅ’ｒｅ ｌｏｏｋｉｎｇ ａｔ」的說法，似仍為將來啟用

該選項留下後門，交易員輕微推後押注，聯邦基金利率期貨合約隱含利率顯示，基準政策利率將

於到明年第二季（此前為第一季）跌破零。

侵侵對負利率念茲在茲，而聯儲就慎之又慎，何解？可謂原因多多：一，或引發法律爭議，

因花旗國國會２００８年授權聯儲，為商業銀行存放在央行的準備金支付利息，並未提及負利率

字眼；二，花旗國貨幣市場基金規模高達４﹒８萬億美元，一旦實施負利率，或導致大規模恐慌

性贖回；三，日本央行、歐洲央行推行此政策多年，未見有效刺激銀行放貸及更多消費（事實上

，銀行正全面收緊貸款標準）。



＊油電燃氣皆可負，市場或續倒逼＊



「借錢反倒貼」的負利率顛覆傳統認知，但世衛「新冠病毒可能永遠不會消失」警告聲在耳

，後疫情時代的怪現象勢愈來愈多。

繼４月２０日紐油（ＷＴＩ）５月期貨驚現負值結算後，距離６月合約結算僅一個星期，鑒

於未平倉合約仍高達２７萬份（相當於２﹒７億桶），或再告負；除了油價，內地天然氣分銷商

新奧集團最新指，天然氣價格亦可能因缺乏存儲空間而跌至負值；此外，德國、法國、比利時等

歐洲國家則齊現負電價。

由過去數輪市場倒逼聯儲的記錄看，大Ｂｏｓｓ步負利率或只是時間問題。一方面，據德銀

估算，聯儲若想以其他工具彌補負利率缺位，需進一步擴張資產負債表約３﹒３萬億美元；另一

方面，這種大筆寬鬆一旦未能滿足市場胃口，勢將回敬以另一次暴跌，並強化負利率預期。

倘若花旗國真的加入負利率大軍，持有１３７２億美元（截至上季）記錄新高現金規模的巴

郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）如何應對？巴菲特就指，「如果長期以來利率將

一直處於負狀態，那麼最好擁有股票或債券以外的東西」。留意其何時變得「貪婪」買股，或是

訊號之一。

