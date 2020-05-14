《經濟通通訊社１４日專訊》政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹
昌表示，如果新增兩宗新型肺炎本地確診個案及相關緊密接觸者均已接受強制隔離，無造成社區
爆發，則顯示只屬單一個案，本月２７日可按計劃復課，但如果再出現本地感染個案，或要再作
考慮。
許樹昌在一個電台節目上指出，由於新型冠狀病毒傳播性高，患者即使隔離檢疫１４日後，
仍可能帶病毒，難以維持２８日無本地個案，認為社會要接受會出現零星本地個案，但不會引致
社區大爆發。（ｃｌ）
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14/05/2020 09:45
【新冠肺炎】許樹昌：如無社區爆發，本月２７日可如期復課
《經濟通通訊社１４日專訊》政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹
昌表示，如果新增兩宗新型肺炎本地確診個案及相關緊密接觸者均已接受強制隔離，無造成社區
爆發，則顯示只屬單一個案，本月２７日可按計劃復課，但如果再出現本地感染個案，或要再作
考慮。
許樹昌在一個電台節目上指出，由於新型冠狀病毒傳播性高，患者即使隔離檢疫１４日後，
仍可能帶病毒，難以維持２８日無本地個案，認為社會要接受會出現零星本地個案，但不會引致
社區大爆發。（ｃｌ）
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