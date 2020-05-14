【新冠肺炎】澳門連續３５日無新增確診，昨天再多１人康復出院

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門連續３５日無新增輸入性病例，連續４６日無輸入關聯病
例。總結澳門４５例確診個案，其中４３例為輸入性病例，２例為輸入關聯病例，無本地社區傳
播現象。累計輕症４４例、重症１例，至今無死亡病例。
昨天再有１名患者康復出院，累計出院４３例，仍然住院２例，全部患者目前為輕症，病情
穩定、無呼吸困難、不需要吸氧；所有密切接觸者已經解除隔離。（ｃｌ）
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