【新冠肺炎】衞生署下午四時半舉行疫情記者會

《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署及醫院管理局將於今日下午四時半就２０１９冠狀病毒

病個案的最新情況舉行簡報會。

消息指，昨日確診感染新型冠狀病毒居於梨林樹邨的６６歲女子，其丈夫亦初步確診，連同

已確診的孫女，這個群組增至３人受感染。

本港經歷２３天本地「零確診」後，昨日（１３日）再錄得兩宗本地新型肺炎病例，分別是

６６歲居於梨木樹邨的婦人及其５歲孫女。據報兩嫲孫合共有至少２３個密切接觸者，昨晚廿多

人當中已知６人有病徵送院。（ｃｌ）

