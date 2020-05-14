《日入而息》長實預警中期盈利大跌，立法會三讀通過財政預算案　

《今天重點》﹡長實（０１１１３）料上半年盈利大跌，首季香港物業銷售收益跌及酒店業

務錄負數；長實發言人表示發業績預告是基於良好管治及合規需要；李澤鉅

稱長實財務穩健負債率為低個位數，不會減慢賣樓步伐；不評論會否再增持

長實，股息分派視乎業務及投資機會

﹡霍建寧稱長和（００００１）零售業務上半年利潤料按年減約５０％；外媒

表示長和競標以色列項目將面臨更多審查

﹡長江生命科技（００７７５）將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數

據分析；長江生命科技供應檢測試劑盒並非一項生意；李澤鉅稱疫情後業務

會強力反彈，暫無意改變派息政策

﹡立法會三讀通過財政預算案

﹡４月外匯佔款續減１６４億元人民幣，減少額較上月略收窄

﹡內地４月ＦＤＩ為１０１﹒４億美元，同比增８﹒６％



《即日市況》﹡大市氣氛疲弱騰訊績佳無助，恆指收挫３５０點報２３８２９點



《深滬股市》﹡滬綜指收跌０﹒９６％，人行不續作ＭＬＦ等明日降準



《美元匯價》﹡鎊匯如跌穿１﹒２１５０，或加速下行之勢；歐元最新報１﹒０７８０╱

８３，日圓最新報１﹒０７８０╱８３



《公司業績》﹡新華匯富（００１８８）９個月虧損擴大至４８００萬元

﹡富智康（０２０３８）首季虧損收窄至６２４８萬美元

﹡新焦點（００３６０）去年轉盈為虧蝕１﹒９１億元人民幣，不派息

﹡寶勝國際（０３８１３）首季轉盈為虧錄虧損１﹒６５億元人民幣

﹡東岳集團（００１８９）料中期純利將按年錄得大幅下跌

﹡華虹半導體（０１３４７）首季純利按年下跌５７﹒２％



《公司資訊》﹡長實（０１１１３）料上半年盈利大跌，首季香港物業銷售收益跌及酒店業

務錄負數

﹡長江生命科技（００７７５）將展示黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究臨床數

據分析；長江生命科技供應檢測試劑盒並非一項生意；李澤鉅稱疫情後業務

會強力反彈，暫無意改變派息政策

﹡霍建寧稱長和（００００１）零售業務上半年利潤料按年減約５０％；外媒

表示長和競標以色列項目將面臨更多審查

﹡ＡＥＯＮ信貸（００９００）田中秀夫將不會連任，將出任母公司管理層

﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）首季度出口量增１６﹒５％，為中國同業之首

﹡九置（０１９９７）消費券不是儲值工具未違規，金管局表示正跟進了解

﹡大酒店（０００４５）第一季半島酒店香港出租率１４％，按年急跌５６個

百分點

﹡中昌國際（００８５９）主席范雪瑞辭任，投放時間履行行政總裁一職

﹡有線電視（０１０９７）要求員工６至１１月期間每月放兩日無薪假

﹡金斯瑞（０１５４８）分拆傳奇生物納斯達克上市，消息指ＩＰＯ集資３億

美元

﹡泰禾集團宣布終止收購泰禾人壽，實控人黃其森醞釀賣盤

﹡康寧傑瑞（０９９６６）腫瘤抑制藥臨床試驗初步結果獲美學會肯定

﹡雲南水務（０６８３９）控股股東股權劃轉

﹡微創醫療（００８５３）附屬蘇州微創骨科學獲執董等注資５﹒８億元人幣

﹡環球信貸（１６６９）向客戶授出及延長有抵押貸款，涉２９８７萬

﹡譽滿國際（０８２１２）主席胡耀東辭任

﹡中國鋁業（０２６００）盧東亮因工作調動辭任董事長等職務

﹡中國太平（００９６６）首４月保費收入按年跌２﹒２％

﹡合生創展（００７５４）首４個月合約銷售金額按年跌２２﹒２％

﹡林達民稱恆地（０００１２）啟德項目最快第四季推，今年或非出售商業地

良機

﹡美亞娛樂資訊（００３９１）已向法庭提交上訴，尋求撤銷判決下的裁決及

索償

﹡保誠（０２３７８）首季亞洲年度保費等值銷售總額下降２４％

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司獲認定為「高新技術企業」

﹡和諧汽車（０３８３６）建議改名為「中國和諧汽車控股有限公司」



《國企紅籌》﹡中國人壽（０２６２８）今年首４個月保費收入按年升１４﹒４％

﹡中國太保（０２６０１）首４月保費收入按年升３﹒４％



《神州民企》﹡澳優（０１７１７）代理商為「假奶粉」經營方，公司強調和事件無關

﹡中芯國際（００９８１）總裁趙海軍稱晶片設備使用符合美國準則

﹡神州控股（００８６１）中標「智慧唐山」項目，涉資８３４０萬元人民幣

﹡世房（００８１３）附屬獲騰訊及紅杉資本投資，共涉２﹒４４億美元



《中國要聞》﹡４月外匯佔款續減１６４億元人民幣，減少額較上月略收窄

﹡內地４月ＦＤＩ為１０１﹒４億美元，同比增８﹒６％

﹡尼日利亞擬提不可抗力，尋求評估或取消部分中國貸款

﹡「萬億俱樂部城市」房地產依賴度排名：鄭州最高

﹡１２家央企成立北斗產業協同發展平台，推動創新發展

﹡稅務總局表示遞延納稅推動外資股息再投資逾１５００億

﹡銀保監表示首季保險業經營壓力加大，償付能力總體充足

﹡中煤協表示首季煤炭消費量降６﹒８％，料下半年好轉

﹡據報險企首季利潤總額同比降１４％，新增保額升三成

﹡發改委連續第四次叫停成品油價格調整

﹡整改大限將至，２５００億理財債基密集轉型

﹡營口城投債快到期兌付成疑，恐成公募城投債違約首例

﹡人行逆回購三十連停，２０００億ＭＬＦ今到期；人行成功在港發行３００

億元人民幣央行票據

﹡樂視控股斥樂視網高管言論不實：賈躍亭非公司實控人；深交所表示樂視網

終止上市，６月５日進入退市整理期

﹡商務部表示中國與「一帶一路」國家貿易仍具很大潛力；今年吸收外資形勢

依然嚴峻複雜；第二屆「雙品網購節」總銷售額１８２５億元

﹡騰訊、平保等獲深圳市發放最多２０００萬元「總部獎勵」

﹡人行表示以適度的貨幣增長支持經濟高質量發展

﹡社科院報告表示建議參照支付寶模式確立消費券發放標準

﹡財政部表示財政政策更積極有為，保障供應鏈產業鏈穩定；對提供電影放映

服務取得的收入免徵增值稅

﹡深交所開展試用創業板發行上市審核系統

﹡中糧高管表示華或加快購美農產品，大豆未來數月高庫存

﹡美國聯邦退休金正式宣布無限期暫停投資中資股

﹡海關總署表示允許符合要求的美國大麥、鮮食藍莓進口

﹡糧食和物資儲備局表示中國糧食庫存可滿足一年以上需求

﹡特斯拉首批國產長續航後驅版Ｍｏｄｅｌ３提前下線，７月後降價



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒４％，報１０７８０﹒８８點



《其他消息》﹡監警會明天發表反修例活動及警方行動專題審視報告

﹡政府歡迎品質保證局啟動「綠色金融認證計劃 ＥＳＧ基金」

﹡田北辰建議向海洋公園先撥款１１億，營運半年定出方向

﹡劉鳴煒稱討論海洋公園勿涉政見，管理層改組視乎檢討小組結果

﹡金管局表示４月份外匯基金境外資產增加３４６億元

﹡本港首季商品出口貨量及進口貨量按年均跌逾９％

﹡安達臣道首置盤招標條款多削吸引力，估值低見４６億

﹡深股通額度全日用１１﹒９億元；滬股通額度全日流走１０﹒６億元，陸股

通淨流出１３億

﹡中移動、Ｆａｃｅｂｏｏｋ及沃達豐等共建２Ａｆｒｉｃａ海底電纜



《新冠肺炎》﹡本港新增一宗本地確診個案，為梨木樹邨確診者丈夫

﹡商務部表示Ｇ２０貿易部長舉行應對新冠肺炎視頻會議

﹡澳門連續３５日無新增確診，昨天再多１人康復出院

﹡貴陽取消舉辦今年中國國際大數據產業博覽會

﹡歐盟建議成員國解除邊境限制，希望夏天重振旅遊業

﹡瑞士製藥商諾華表示疫苗可能明年下半年面世

﹡首域表示評估公司的環境、社會和治理（ＥＳＧ）表現

﹡袁國勇稱未掌握傳播鏈，出外仍必須戴口罩

﹡梁子超稱本地感染個案重現，反映存在隱性傳播

﹡許樹昌稱如無社區爆發，本月２７日可如期復課

﹡屈臣氏捐贈３０萬個小童口罩予有需要學生

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