《日出而作》美股先跌後升，油價急漲，特朗普威脅或切斷中國關係

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３６２５﹒３４ 升３７７﹒３７點╱１﹒６２％

標普５００ ２８５２﹒５０ 升 ３２﹒５０點╱１﹒１５％

納斯達克 ８９４３﹒７２ 升 ８０﹒５６點╱０﹒９１％

倫敦富時１００ ５７４１﹒５４ 跌１６２﹒５１點╱２﹒７５％

法蘭克福ＤＡＸ １０３３７﹒０２ 跌２０５﹒６４點╱１﹒９５％

巴黎ＣＡＣ４０ ４２７３﹒１３ 跌 ７１﹒８２點╱１﹒６５％



﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０７﹒２９，歐元兌美元１﹒０８０８



《最新資訊》﹡資金回籠，開拓（０９９３９）孖展急增暫錄３５５億

﹡蘋果購ＶＲ初創企業，郭明錤料蘋果眼鏡最快後年推出

﹡美國上周首次申領失業救濟金人數２９８萬人，超預期

﹡１０大屋苑半月１７１宗成交，康怡呎價兩日兩破頂

﹡工廈活化今審議，麗新元朗中心建商廈料獲批

﹡社聯擬將軍澳建組合屋，最多提供３６０伙

﹡經濟復甦希望蓋過疫情擔憂，美股跌轉升反彈逾１％

﹡美國經濟數據黯淡，美元觸及三周高位

﹡力寶華潤（００１５６）料首季聯營蝕不少於４０００萬元

﹡華信地產（００２５２）料全年度虧損１﹒８億元

﹡墨西哥央行減息半厘至５﹒５％

﹡習近平：抓好常態化措施見效，北京加強「兩會」防控

﹡特朗普：無興趣與習近平對話，可能完全切斷中美關係

﹡傳台積電斥１２０億美元赴美設廠，暫選址亞利桑那州

﹡日本正式宣布取消大部分地區的緊急狀態

﹡全球死亡病例突破３０萬宗，確診病例近４５０萬宗

﹡吉林昨新增確診４宗本土病例，全國現有病例不足一百

﹡廣東：須建立粵港澳健康證明及檢測結果互認機制

﹡王冬勝：作為離岸人幣中心，港在大灣區發展角色重要

﹡惠譽子公司惠譽博華獲准進入中國信用評級市場

﹡ＢＯＳＩＮＩ獲非凡中國提收購，每股０﹒０４３元折讓７１％

﹡中國通號（０３９６９）中標４項目，涉逾２０億元人幣

﹡友邦（０１２９９）首季新業務價值按年跌約兩成七至８﹒４１億美元

﹡申基國際（０２３１０）去年虧損擴大至３０４４萬元，不派息

﹡有才天下信息（０６１００）建議改名「同道獵聘集團」

﹡江山控股獨立非執行董事繆漢傑辭任，曾遭聯交所上市委員會譴責

﹡星光文化娛樂（０１１５９）去年虧轉盈９８１８萬元，不派息

﹡梧桐國際（００６１３）溢價３０％發新股購金融服務商

﹡眾安在綫（０６０６０）４個月保費收入逾４２億人幣，升近２１％

﹡勝捷企業（０６０９０）首季收入增１３％，料業務受疫情影響

﹡復旦張江（０１３４９）於上交所科創板發行Ａ股獲中證監批准

﹡智能健康（００３４８）折讓１５％售環通（９０５）近２８％股權

﹡雲南水務（０６８３９）中標生活污水處理項目，涉近１６億元人幣

﹡新秀麗（０１９１０）首季虧損近７﹒９億美元，減值逾８億美元

﹡新濠（００２００）旗下新濠博亞首季蝕３﹒６億美元，暫停派息

﹡嘉進投資（００３１０）去年虧損收窄至近７８５０萬元，不派息

﹡綠色動力環保（０１３３０）中標環能項目，涉不逾６﹒６億元人幣

﹡劉鳴煒：港人免費遊海洋公園或土地建屋，可開放討論

﹡德林控股（０１７０９）持有開曼私人基金管理股份

﹡錢唐控股（０１４６６）折讓近１１％發新股籌最多９２５萬元

﹡禪遊科技（０２６６０）４５００萬元人幣認購兩項理財產品

﹡聯洋智能擬向上海丙晟科技額外配售約２８６萬股籌９９０萬



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）中標重大工程逾２１８億人幣

﹡南航（０１０５５）擬發換Ａ股債籌不逾１６０億人幣

﹡中國金茂（００８１７）附屬項目公司擬向股東提供貸款

﹡東方航空（００６７０）附屬向已發行的新加坡元債券付息



《神州民企》﹡亞太資源（０１１０４）尋授權斥不逾１﹒７億元增持ＭＸ股權

﹡匯源果汁（０１８８６）清盤呈請聆訊定於８月４日並繼續停牌



《中國要聞》﹡人行陳雨露出席金磚國家財政和央行副手視頻會議

﹡中證監罰款康美藥業６０萬元，部分責任人終身禁入市

﹡政治局會議研究提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力

﹡金融支持大灣區建設意見出台，建立跨境理財通機制

﹡鼓勵創新企業赴港澳融資上市，研設大灣區國際商業銀行

﹡金管局發布與內地保持溝通，探索支持配合發展金融措施

